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Президент пообещал сократить число проверок бизнеса

03.02.2017 13:15 — Разное | Tut.by  
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Правительство сейчас работает над тем, чтобы сократить число проверок для бизнеса, заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора». По его мнению, сейчас проверяющие «порой слишком часто бывают у этих предпринимателей».

— Все критикуют, что невозможно работать, невозможно предпринимательством заниматься. Ходят и проверяют. Назовите хоть одну страну, где не ходят и не проверяют? — сказал Александр Лукашенко.

При этом президент согласился с тем, что проверяющие «порой слишком часто бывают у этих предпринимателей» и что нужно сократить число проверок бизнеса.

— Мы полностью перечеркнем эти все нормативы МЧС, милицейские, санитарные и прочие и оставим только те, которые нужны, без которых не обойтись, — заявил Александр Лукашенко. — Открывается новое предприятие, пришли санстанция, МЧС. Приняли — «до свидания». По закону вся ответственность, если что-то случится, — на руководителе. Мы ужесточим все законы в отношении руководителей. Он будет бегать и дрожать, чтобы на производстве было нормально. В этом направлении сегодня работает правительство. Не обойтись без обсуждения с народом этого.

Президент возмутился тем, что ИП, которые потерпели неудачу в бизнесе, обвиняют в этом государство.

— Сегодня все белорусы готовы быть бизнесменами. Если побежали в бизнес, что-то не получилось — «дзяржава» виновата, — констатировал президент. — Готовы ли вы быть бизнесменами? Это тяжелейший труд. Прежде посмотрите в зеркало: может, вы не готовы и виноваты, что у вас не получилось?

Президент также затронул тему фермерства. По его мнению, фермерам нужно «забыть про льготы».

— Мы живем в рыночной экономике, мы хотим все в ВТО. Льготировать будем только то, что завтра даст результат. У государства есть деньги. Кому их дать? Просто закопать в песок? — задался вопросом президент. — Фермерское хозяйство будет таким, какой сам фермер. Кто профессионал, кто может организовать, кто понимает хоть что-то и имеет какие-то деньги, он может создать собственно производство.

Президент привел в пример бизнесмена Александра Мошенского, сельхозпредприятие которого недавно посетил.

— Он не аграрий, но как управленец собрал людей лучше, они сделали ему прекрасное хозяйство из убыточного, — отметил Александр Лукашенко.

 
 
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По мнению президента, сейчас проверяющие "порой слишком часто бывают у этих предпринимателей".

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