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Президент пообещал сократить число проверок бизнеса
Правительство сейчас работает над тем, чтобы сократить число проверок для бизнеса, заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора». По его мнению, сейчас проверяющие «порой слишком часто бывают у этих предпринимателей».
— Все критикуют, что невозможно работать, невозможно предпринимательством заниматься. Ходят и проверяют. Назовите хоть одну страну, где не ходят и не проверяют? — сказал Александр Лукашенко.
При этом президент согласился с тем, что проверяющие «порой слишком часто бывают у этих предпринимателей» и что нужно сократить число проверок бизнеса.
— Мы полностью перечеркнем эти все нормативы МЧС, милицейские, санитарные и прочие и оставим только те, которые нужны, без которых не обойтись, — заявил Александр Лукашенко. — Открывается новое предприятие, пришли санстанция, МЧС. Приняли — «до свидания». По закону вся ответственность, если что-то случится, — на руководителе. Мы ужесточим все законы в отношении руководителей. Он будет бегать и дрожать, чтобы на производстве было нормально. В этом направлении сегодня работает правительство. Не обойтись без обсуждения с народом этого.
Президент возмутился тем, что ИП, которые потерпели неудачу в бизнесе, обвиняют в этом государство.
— Сегодня все белорусы готовы быть бизнесменами. Если побежали в бизнес, что-то не получилось — «дзяржава» виновата, — констатировал президент. — Готовы ли вы быть бизнесменами? Это тяжелейший труд. Прежде посмотрите в зеркало: может, вы не готовы и виноваты, что у вас не получилось?
Президент также затронул тему фермерства. По его мнению, фермерам нужно «забыть про льготы».
— Мы живем в рыночной экономике, мы хотим все в ВТО. Льготировать будем только то, что завтра даст результат. У государства есть деньги. Кому их дать? Просто закопать в песок? — задался вопросом президент. — Фермерское хозяйство будет таким, какой сам фермер. Кто профессионал, кто может организовать, кто понимает хоть что-то и имеет какие-то деньги, он может создать собственно производство.
Президент привел в пример бизнесмена Александра Мошенского, сельхозпредприятие которого недавно посетил.
— Он не аграрий, но как управленец собрал людей лучше, они сделали ему прекрасное хозяйство из убыточного, — отметил Александр Лукашенко.
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По мнению президента, сейчас проверяющие "порой слишком часто бывают у этих предпринимателей".
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