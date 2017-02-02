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После ДТП, в котором сбили 4 пешеходов, на площади Свободы изменили режим работы светофоров

03.02.2017 12:59 — Разное | Tut.by  
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После крупной аварии 31 января на площади Свободы в Витебске, в которой пострадало четверо прохожих, ГАИ изменила режим работы светофоров на этом участке проезжей части.


Фото: «Типичный Витебск», vk.com

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на изменение в организации дорожного движения в Витебске. На перекрестке у площади Свободы убрали левый поворот на проспект Фрунзе со встречным транспортом.

Напомним, утром 31 января на перекрестке улицы Ленина и проспекта Фрунзе микроавтобус Mercedes после столкновения с Volvo выехал за пределы дороги и сбил четверых пешеходов — они стояли у перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора. Затем микроавтобус врезался в припаркованный на площади Свободы Geely. По словам водителя, который в тот момент находился в салоне, одну из женщин буквально протащило ему под капот.

Двух пострадавших после оказания помощи отпустили домой, еще двоих госпитализировали.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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На перекрестке у площади Свободы убрали левый поворот на проспект Фрунзе со встречным транспортом.

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