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После ДТП, в котором сбили 4 пешеходов, на площади Свободы изменили режим работы светофоров
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Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на изменение в организации дорожного движения в Витебске. На перекрестке у площади Свободы убрали левый поворот на проспект Фрунзе со встречным транспортом.
Напомним, утром 31 января на перекрестке улицы Ленина и проспекта Фрунзе микроавтобус Mercedes после столкновения с Volvo выехал за пределы дороги и сбил четверых пешеходов — они стояли у перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора. Затем микроавтобус врезался в припаркованный на площади Свободы Geely. По словам водителя, который в тот момент находился в салоне, одну из женщин буквально протащило ему под капот.
Двух пострадавших после оказания помощи отпустили домой, еще двоих госпитализировали.
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На перекрестке у площади Свободы убрали левый поворот на проспект Фрунзе со встречным транспортом.
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