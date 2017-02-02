Видео катания детей по улицам на коньках было размещено на YouTube. Из-за выпавшего в январе снега и пришедшей затем оттепели, сменившейся морозами, на некоторых дорогах областного центра образовался лед.

Как подчеркивает автор ролика, кататься вполне комфортно. "Лед в Бресте – не помеха для движения", — говорят брестчане.