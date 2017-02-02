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Гололедица в Бресте: школьники катаются по улицам на коньках
03.02.2017 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео катания детей по улицам на коньках было размещено на YouTube. Из-за выпавшего в январе снега и пришедшей затем оттепели, сменившейся морозами, на некоторых дорогах областного центра образовался лед.
Как подчеркивает автор ролика, кататься вполне комфортно. "Лед в Бресте – не помеха для движения", — говорят брестчане.
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Сложные погодные условия в последние дни привели к сильной гололедице в ряде регионов Беларуси. Смотрите на видео, как брестские школьники катаются по улицам...
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