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Гололедица в Бресте: школьники катаются по улицам на коньках

03.02.2017 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видео катания детей по улицам на коньках было размещено на YouTube. Из-за выпавшего в январе снега и пришедшей затем оттепели, сменившейся морозами, на некоторых дорогах областного центра образовался лед.

Как подчеркивает автор ролика, кататься вполне комфортно. "Лед в Бресте – не помеха для движения", — говорят брестчане.

 
Теги: Брест
 
 
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Сложные погодные условия в последние дни привели к сильной гололедице в ряде регионов Беларуси. Смотрите на видео, как брестские школьники катаются по улицам...

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