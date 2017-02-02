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Найдена затонувшая 75 лет назад подлодка нацистов U-581

03.02.2017 13:39 — Разное | Tut.by  
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Немецкие исследователи Кирстен и Йоахим Якобсон нашли затонувшую в Атлантическом океане подводную лодку U-581, сообщают «Известия» со ссылкой на фонд Rebikoff-Niggeler.


U-581. Фото: Total Navy

Субмарина затонула близ Азорских островов 75 лет назад, во время Второй мировой войны. В архивных документах говорится, что U-581 в ночь с первого на второе февраля 1942 года вошла в порт португальского города Орта, намереваясь потопить британский транспорт.

Подкрасться незамеченными немцам не удалось — британский эскадренный миноносец Westcott сумел обнаружить неприятеля и выпустить по подлодке несколько торпед, одна из которых попала в хвостовую часть субмарины.

U-581 получила сильные повреждения, и ее командир принял решение об эвакуации. Саму лодку немцы затопили, чтобы она не досталась врагу. Из 46 членов экипажа субмарины 42 попали в британский плен.

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U-581 получила сильные повреждения, когда ее атаковал британский эсминец.

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