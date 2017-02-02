Следственный комитет ищет очевидцев трех ДТП, которые произошли в январе в Могилеве, и одного — случившегося в ноябре 2016 года в Могилевском районе. Во всех четырех случаях серьезно пострадали пешеходы, сообщают в областном УСК.

5 ноября 2016 года, около 19.30, в районе деревни Княжицы Могилевского района на трассе Могилев — Минск Mitsubishi сбил велосипедистку.

В Могилеве 14 января, примерно в 19.20, Volkswagen на улице Крупской в районе дома № 65 сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

17 января, около 00.05, водитель автомобиля Ford ехал по улице Пионерской со стороны площади Орджоникидзе в направлении улицы Ленинской. В районе дома № 27 он сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

22 января, около 19.05, на улице Челюскинцев в районе дома № 52 Volkswagen сбил пешехода, переходившего дорогу.

По всем фактам возбуждены уголовные дела за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений.

Очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов с места аварии, просят позвонить по телефонам: 8 0222 23-05-00, 29−82−62; +375 33 399−40−04.