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Следствие ищет свидетелей четырех ДТП в Могилеве и Могилевском районе

03.02.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
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Следственный комитет ищет очевидцев трех ДТП, которые произошли в январе в Могилеве, и одного — случившегося в ноябре 2016 года в Могилевском районе. Во всех четырех случаях серьезно пострадали пешеходы, сообщают в областном УСК.

5 ноября 2016 года, около 19.30, в районе деревни Княжицы Могилевского района на трассе Могилев — Минск Mitsubishi сбил велосипедистку.

В Могилеве 14 января, примерно в 19.20, Volkswagen на улице Крупской в районе дома № 65 сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

17 января, около 00.05, водитель автомобиля Ford ехал по улице Пионерской со стороны площади Орджоникидзе в направлении улицы Ленинской. В районе дома № 27 он сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

22 января, около 19.05, на улице Челюскинцев в районе дома № 52 Volkswagen сбил пешехода, переходившего дорогу.

По всем фактам возбуждены уголовные дела за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений.

Очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов с места аварии, просят позвонить по телефонам: 8 0222 23-05-00, 29−82−62; +375 33 399−40−04.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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