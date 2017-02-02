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Беларусь за два года приняла с Украины 170 тысяч человек

03.02.2017 13:40 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь за два года приняла с Украины 170 тысяч человек

За два последних года Беларусь приняла из Украины 170 тыс. человек, которые переехали в нашу страну на постоянное местожительство.

Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, страны Восточной Европы постоянно жалуются и стонут по поводу того, что им нужно принять какое-то количество сирийских беженцов.

"Я смотрю на них и мне их жалко. Мы за два года 170 тыс. человек приняли с Украины, и не только с Украины", - заявил глава белорусского государства.

По мнению президента Беларуси, такое поведение стран, находящиеся в одном союзе, совершенно непонятно. тем более речь идет не о каких-то бедных странах. Беларусь же, напротив, открыта для всех.

Глава государства отметил, что стабильность в стране является главным фактором, почему к нам едут люди из Украины, которые находят здесь не только свой новый дом, но и хорошие условия жизни.

 
 
Ссылка на источник 21
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За два последних года Беларусь приняла из Украины 170 тыс. человек, которые переехали в нашу страну на постоянное местожительство.

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