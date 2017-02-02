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Лукашенко рассказал, как Путин отменил газовые договоренности

03.02.2017 12:55 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко рассказал, как Путин отменил газовые договоренности

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему две страны до сих пор не могут договориться по вопросу цены на газ и какую роль в этом сыграл Владимир Путин.

Как заявил Александр Лукашенко, договоренности по газу между Россией и Беларусью были достигнуты. Причем, в Беларусь с проработанными договоренностями по поручению президента России Владимира Путина приезжал премьер-министр Дмитрий Медеведев.

По словам Александра Лукашенко, он лично утвердил договоренности в том виде, в котором их привез Дмитрий Медведев. Однако через некоторое время Владимир Путин пошел на попятный и не утвердил соглашения. При этом президент России даже не объяснил причин такого решения, а - просто сказал "не могу".

"Ну не можешь, так не можешь, пусть тогда опять правительства договариваются", - заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского президента, он не хотел рассказывать эти интимные моменты взаимоотношений Беларуси и России, но его просто вынуждают это делать.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему две страны до сих пор не могут договориться по вопросу цены на газ и какую роль в этом сыграл Владимир...

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