Глава государства высказал непонимание, почему кого-то настораживает, что Беларусь отменила визы для граждан многих стран и дала им право безвизового въезда сроком на 5 дней.

"И они (Россия) это делают, кого только они не принимают, даже террористов бывших. Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы для граждан каких-то стран, ну не хотим мы, чтобы они спрашивали разрешения — приехать или не приехать.Мы считаем что от приезда к нам мы получим больше, они заплатят деньги, придут в кафе, завяжутся какие-то отношения", — сказал президент.

По мнению главы государства, связи — это нормально, центр не может быть изолирован. Главное в том, что мы разрешили приехать людям на пять дней без визы через единственный аэропорт в Минске, и это не может представлять угрозу национальной безопасности России.

"Миллион пятьсот у нас стоит на учете, которым нежелательно пребывание в Беларуси и России, из них мизерная цифра — наши поставили на учет, а больше миллиона их. Но что задело, что мы без них приняли это решение. Мы имеем право принять это решение, мы суверенная независимая страна",- отметил президент.

"Все бы ничего, но они этот приказ приняли на месяц раньше, чем мы отменили визы. Они начали нас упрекать, но даже не поинтересовались хронологией. 26 декабря они подписали этот приказ ФСБ якобы для защиты границ России, а мы еще только с июля введем этот безвизовый режим, и подписал я его в январе, " — сказал Лукашенко.

Президент убежден, что против терроризма надо бороться, но если взять Россию и Беларусь, кто террористически более опасен, задал риторический вопрос глава государства.

"Но мы же никогда не закрыли границы. И когда шла война на Кавказе, хотя меня и толкали к тому, и когда с Кавказа люди хлынули в Польшу, помните — они их выкинули на нашу территорию — тысячу человек. Мы их приняли, разместили, накормили. Но это россияне, мы же не отгородились от них", — напомнил президент.

Введение пограничной зоны Лукашенко считает чисто политическим выпадом, чего, по мнению президента, делать нельзя. Бездумные, нескоординированные шаги только ухудшают наши отношения, считает глава государства.

Комментарий Александра Лукашенко о безвизовом въезде в Беларусь и введении Россией пограничной зоны слушайте в аудиозаписи радио Sputnik.