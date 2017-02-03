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В Минске на пешеходном переходе насмерть сбили женщину
Утром третьего февраля в Минске в результате ДТП погибла женщина. Автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом переходе.
По предварительной информации, автомобиль Porsche Cayenne, двигаясь со стороны улицы Сторожевской в направлении улицы Богдановича, совершил наезд на женщину-пешехода. ДТП произошло в 7.50 утра на улице Заборского, сообщила старший инспектор отдела ГАИ РУВД Центрального района столицы Анастасия Редько.
От полученных травм женщину 1964 года рождения погибла на месте. Пешеходный переход в данном месте является нерегулируемым, женщина шла справа по ходу движения автомобиля. За рулем автомобиля находился 38-летний водитель.
Расследованием смертельного ДТП будет заниматься Следственный комитет.
Фото: ГАИ Центрального района Минска.
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Утром третьего февраля в Минске в результате ДТП погибла женщина. Автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом переходе.
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