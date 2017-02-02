Спустя 15 лет после первого американского «Звонка» в минском прокате прозвенел второй. Сиквел популярного американского ремейка японского фильма Хидео Наката (все несколько сложнее, чем вы могли подумать) выходит сразу с заделом на продолжение. AFISHA.TUT.BY посмотрела « Звонки » и рекомендует не тратить время на основное блюдо и, коль скоро предлагают, дождаться десерта.





О чем кино? Все по-старому: смотришь кассету, слышишь звонок, через неделю умираешь, если не покажешь копию кому-то другому. Когда тот посмотрит и услышит звонок, отсчет снова запускается.

Правила игры не изменились, но к ним добавились новые вводные. Внутри видео замечено другое видео. История таинственной девочки из колодца обрастает новыми, вполне себе реалистичными подробностями, и занимает уже куда больше времени. А сама длинноволосая мокрая девочка прокачивается в навыках реинкарнации с упорством фитоняшки.





Но вернемся на 20 лет назад. 1998 год. В Японии выходит вольная экранизация романа «Звонок» Кадзи Судзуки — одноименный фильм Хидео Накаты. Картина становится одним из самых кассовых японских хорроров и уже спустя год обретает продолжение — вторую часть. Еще спустя 3 года «Звонок» раздается за океаном — Гор Вербински под присмотром Стивена Спилберга выпускает уже ставший классикой нового времени американский ремейк с Наоми Уоттс.

Поклонники японской визуальной эстетики кривили носом, когда Вербински взял за основу восточную школу ужасов, японский сюжет и щедро приправил его американской зрелищностью. Для янки олдскульный фильм Накаты выглядел пыльным холщовым мешком последи футуристического пейзажа. Но Вербински не занимать чутья на тренды и актуальные тенденции. Он переосмысливает роль новых технологий в жизни общества на рубеже веков и делает неутешительные выводы о зомбировании, связи экранного насилия с реальным и глобальной дегуманизации в век интернета — в 2002 году, заметьте.





«Звонки» испанца Хавьера Гутьерреса уже в 2017-м эту линию продолжают, но не говорят ничего принципиально нового. Да, метафорическое выражение «вирусное видео» во времена господства youtube обретает свое прямое значение. Да, зависимость человека от гаджетов, «смартфонов-плафонов» пагубно влияет на личность. Но поднимите руку те, для кого это новость. Как не станет новостью и сообщение о том, что аутентичный японский оригинал легко запороть топорным американским «бу-у-у» из-за угла. Предсказать, когда начнется самое страшное, в «Звонках» можно, не прибегая к помощи участников «Битвы экстрасенсов».

Складывается впечатление, что Гутьеррес слыхом не слыхивал про то, как создавать пугающую атмосферу и воздействовать на зрителя чем-то, кроме изрядно поднадоевших скримеров. К примеру, «Звонки» так навязчивы и не изобретательны со звуковой партитурой, что с непривычки может показаться, что вы на лесопилке. Еще хуже дела обстоят с диалогами. Впрочем, часть из них вы все равно рискуете не услышать. В результате раз за разом с ностальгией вспоминаешь о зловещей тишине оригинальной картины и ее хоть и старомодных, но действенных приемах.





Как ни странно, продолжение истории о Самаре Морган придется по душе тем, кто до этого не был с ней знаком. Нет, сиквел уже не претендует на статус самого страшного хоррора, но в силах навести ужас на впечатлительного зрителя. Что уж говорить о его даме сердца.

Фанаты жанра и всей серии вынуждены будут констатировать клиническую смерть: несмотря на старания маркетологов , бодро стартовавшая за океаном 15 лет назад история отдала концы. Спасет ли реанимация в таком случае — вопрос времени. Впрочем, мало надежды, что продолжение выйдет посвежевшим, когда в последнее время студии на десерт грешат чем-то из замороженного.

Когда: с 3 февраля. Где: почти во всех кинотеатрах Минска. Сколько: от 3 рублей. Лайфхак: если хотите погрузиться в атмосферу полностью, AFISHA.TUT.BY рекомендует попробовать зал с креслами D-Box. Единственное место в Минске, где работает канадская технология, — Falcon Club Бутик Кино. D-Box — запатентованная новинка в мире развлечений, которая синхронизирует звук и сиденья. Это значит, что во время самых драйвовых моментов вы ощущаете вибрацию кресла, толчки и можете регулировать их силу кнопками на сиденье.