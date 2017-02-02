По словам Александра Лукашенко, свобода и независимость не оцениваются никакими деньгами и не стоят никакой нефти.

"Без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть. Независимость, порядочность, наше историческое прошлое дороже, чем нефть", — добавил президент Беларуси.

Глава государства высказал уверенность в том, что Беларусь найдет выход из сложившейся ситуации. Но, по словам президента, в России этого, к сожалению, не понимают.

"Наверное, у России появилась некая настороженность, что Беларусь уйдет на Запад. Никакой Макей без согласия Президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне. В России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую меня когда-то подтолкнул мой друг, Президент Путин", — сказал Лукашенко.

Беларусь и Россия могут больше потерять, чем приобрести, решая нефтегазовый спор в таком остром ключе, как сейчас, заявил президент.

"И вот идет эта тягомотина. Это что, нормально? Как это понимать? Как я могу это расценивать? Как издевательство. Мы можем больше потерять", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Глава государства напомнил, что Беларусь обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

"Договорились поставлять 24 миллиона тонн, до 18 миллионов тонн сократили, затем до 16 хотят сократить. Но вы же подписали договор. Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились в суд, будет судебное разбирательство", — сказал Лукашенко.

Комментарий Александра Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти слушайте в аудиозаписи радио Sputnik.