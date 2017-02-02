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За 2016 год страховые взносы выросли на 18,1 процента

03.02.2017 14:41 — Разное | Ежедневник  
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За 2016 год страховые взносы выросли на 18,1 процента

За январь-декабрь 2016 года взносы страховых организаций по прямому страхованию и сострахованию составили 971,9 млн рублей. Темп роста страховых взносов за январь-декабрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 118,1%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2016 года страховые взносы составили 542,1 млн рублей, что на 113,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-декабрь 2016 года – 429,8 млн рублей, что на 35,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 55,8% (за январь-декабрь 2015 года – 52,1%).

За январь-декабрь 2016 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 537,4 млн рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2015 года на 64,8 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2016 года составил 55,3% (за январь-декабрь 2015 года – 57,4%).

За январь-декабрь 2016 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 111,7 млн рублей (за январь-декабрь 2015 года – 144,8 млн рублей), из них 65,6 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 46,1 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь- декабрь 2015 года – 96,0 млн рублей и 48,8 млн рублей соответственно).

 
 
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За январь-декабрь 2016 года взносы страховых организаций по прямому страхованию и сострахованию составили 971,9 млн рублей. Темп роста страховых взносов за...

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