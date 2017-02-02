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В Калинковичах задержали валютчика, у которого было при себе более 9 тысяч долларов
Милиционеры задержали 31-летнего мужчину днем 2 февраля недалеко от торгового центра «Анри» на улице Советской. Как сообщает
У задержанного изъяли национальную и иностранную валюту на общую сумму более девяти тысяч долларов: 5135 долларов США, 300 евро, 139 гривен, 214 950 российских рублей и 323 белорусских рубля.
В отношении мужчины составлен административный протокол. Жителю районного центра грозит штраф до 150 базовых величин с конфискацией находившихся у него при себе денег.
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Жителю районного центра грозит штраф до 150 базовых величин с конфискацией находившихся у него при себе денег.
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