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В Калинковичах задержали валютчика, у которого было при себе более 9 тысяч долларов

03.02.2017 14:46 — Разное | Tut.by  
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Милиционеры задержали 31-летнего мужчину днем 2 февраля недалеко от торгового центра «Анри» на улице Советской. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, он незаконно скупил 100 долларов.


У задержанного изъяли национальную и иностранную валюту на общую сумму более девяти тысяч долларов: 5135 долларов США, 300 евро, 139 гривен, 214 950 российских рублей и 323 белорусских рубля.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Жителю районного центра грозит штраф до 150 базовых величин с конфискацией находившихся у него при себе денег.

 
 
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Жителю районного центра грозит штраф до 150 базовых величин с конфискацией находившихся у него при себе денег.

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