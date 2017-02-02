Милиционеры задержали 31-летнего мужчину днем 2 февраля недалеко от торгового центра «Анри» на улице Советской. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома , он незаконно скупил 100 долларов.





У задержанного изъяли национальную и иностранную валюту на общую сумму более девяти тысяч долларов: 5135 долларов США, 300 евро, 139 гривен, 214 950 российских рублей и 323 белорусских рубля.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Жителю районного центра грозит штраф до 150 базовых величин с конфискацией находившихся у него при себе денег.