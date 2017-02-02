Редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич поинтересовался у президента, под какой процент берут кредиты жители Дроздов. Он пояснил, что, по его данным, по крайней мере один высокопоставленный чиновник взял кредит в «Беларусбанке» на большую сумму под 3% годовых на несколько десятков лет. «Неужели ваши соседи по Дроздам такие бедненькие, что им нужно давать кредит под 3%?» — спросил Иосиф Середич.



Дрозды, фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я и сам не знаю, под какой процент кто-то получил кредит. Какой у нас сейчас самый льготный кредит? — спросил президент.

— Самый льготный кредит, который получают чиновники, 16% годовых. 3% — это неправда, такого просто нет, — заверил президента один из присутствующих на «Большом разговоре» чиновников.

— Я обязательно этим поинтересуюсь, — пообещал президент. — Некоторым кредитополучателям в сельской местности, многодетным, отчасти военным мы давали льготные кредиты — и под 2%, и под 3%. То есть бесплатные деньги давали. Я не знаю, имел ли право и мог ли банк выдать такой кредит, но я думаю, ни один чиновник без моего ведома не посмел бы пойти в банк и взять такой кредит. Потому что завтра Шуневич с Вакульчиком (министр внутренних дел и председатель КГБ. — Прим. TUT.BY) его отвели бы за уши знаете куда. Хотя законом это не запрещено: ты пришел в банк, банк сошел с ума и дал кредит под этот процент.

Александр Лукашенко поручил проверить информацию и сообщить о результатах проверки Иосифу Середичу.

— Если есть, мы найдем. Но я бы мог принять такое решение. Чиновники не собаки и не сволочи. Есть люди, по-настоящему прогосударственные люди, которые цену имеют не меньшую, чем тот сельчанин, которому мы под 1% давали кредит. Если бы у меня появился такой человек, которого бы я в Минск привел, не мой родственник, а хороший, крепкий госслужащий, я бы мог дать ему кредит под 3%. Но я не давал, я не помню, чтобы принимал такое решение, — сказал президент.

Впрочем, Александр Лукашенко не стал отрицать: разрешение на строительство коттеджей в Дроздах чиновникам давал сам.

— Вот тебе 5−10 соток, строй дом. Но коль я тебе дал этот клочок земли, ты должен полностью показать, откуда ты взял деньги. Продают квартиру в городе, на остальное берут кредит. Пусть берут, но только показывают, чтобы это было видно. Чиновники тоже заслуживают некоего внимания.