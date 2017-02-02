﻿ Президент о жителях Дроздов: "Хорошему, крепкому госслужащему я бы мог дать кредит под 3%". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Президент о жителях Дроздов: "Хорошему, крепкому госслужащему я бы мог дать кредит под 3%"

03.02.2017 14:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич поинтересовался у президента, под какой процент берут кредиты жители Дроздов. Он пояснил, что, по его данным, по крайней мере один высокопоставленный чиновник взял кредит в «Беларусбанке» на большую сумму под 3% годовых на несколько десятков лет. «Неужели ваши соседи по Дроздам такие бедненькие, что им нужно давать кредит под 3%?» — спросил Иосиф Середич.


Дрозды, фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я и сам не знаю, под какой процент кто-то получил кредит. Какой у нас сейчас самый льготный кредит? — спросил президент.

— Самый льготный кредит, который получают чиновники, 16% годовых. 3% — это неправда, такого просто нет, — заверил президента один из присутствующих на «Большом разговоре» чиновников.

— Я обязательно этим поинтересуюсь, — пообещал президент. — Некоторым кредитополучателям в сельской местности, многодетным, отчасти военным мы давали льготные кредиты — и под 2%, и под 3%. То есть бесплатные деньги давали. Я не знаю, имел ли право и мог ли банк выдать такой кредит, но я думаю, ни один чиновник без моего ведома не посмел бы пойти в банк и взять такой кредит. Потому что завтра Шуневич с Вакульчиком (министр внутренних дел и председатель КГБ. — Прим. TUT.BY) его отвели бы за уши знаете куда. Хотя законом это не запрещено: ты пришел в банк, банк сошел с ума и дал кредит под этот процент.

Александр Лукашенко поручил проверить информацию и сообщить о результатах проверки Иосифу Середичу.

— Если есть, мы найдем. Но я бы мог принять такое решение. Чиновники не собаки и не сволочи. Есть люди, по-настоящему прогосударственные люди, которые цену имеют не меньшую, чем тот сельчанин, которому мы под 1% давали кредит. Если бы у меня появился такой человек, которого бы я в Минск привел, не мой родственник, а хороший, крепкий госслужащий, я бы мог дать ему кредит под 3%. Но я не давал, я не помню, чтобы принимал такое решение, — сказал президент.

Впрочем, Александр Лукашенко не стал отрицать: разрешение на строительство коттеджей в Дроздах чиновникам давал сам.

— Вот тебе 5−10 соток, строй дом. Но коль я тебе дал этот клочок земли, ты должен полностью показать, откуда ты взял деньги. Продают квартиру в городе, на остальное берут кредит. Пусть берут, но только показывают, чтобы это было видно. Чиновники тоже заслуживают некоего внимания.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Неужели ваши соседи по Дроздам такие бедненькие, что им нужно давать кредит под 3%?" - поинтересовался главред "Народной воли" Иосиф Середич

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Звонки": 5 из 10. Лучше сто раз услышать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика