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В Минске Citroen сбил 16-летнюю девушку

03.02.2017 15:07 — Разное | Tut.by  
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Авария, в которой травмы получила 16-летняя девушка, произошла утром 3 февраля на столичной улице Кижеватова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.


Фото: ГАИ Октябрьского района

По предварительной информации, 54-летний водитель Citroen ехал по улице Кижеватова со стороны улицы Осиповичской в направлении улицы Рижской в третьей полосе и сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате наезда девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Как пояснил водитель Citroen, он поздно заметил пешехода.

 
 
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Как пояснил водитель, он поздно заметил пешехода.

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