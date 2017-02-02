Авария, в которой травмы получила 16-летняя девушка, произошла утром 3 февраля на столичной улице Кижеватова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.



Фото: ГАИ Октябрьского района

По предварительной информации, 54-летний водитель Citroen ехал по улице Кижеватова со стороны улицы Осиповичской в направлении улицы Рижской в третьей полосе и сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате наезда девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Как пояснил водитель Citroen, он поздно заметил пешехода.