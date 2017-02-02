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Беларусбанк начал выдачу дешевых кредитов для очередников под 11,5 % годовых

03.02.2017 15:08 — Разное | Tut.by  
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Дешевые кредиты на строительство жилья для нуждающихся 4 февраля начал выдавать Беларусбанк. Срок кредита — 15 лет. Раздать планируют 10 миллионов рублей — обычным очередникам, и 10 — воинам-интернационалистам.

Напомним, в начале февраля кредиты для очередников начал выдавать Белагропромбанк. В Минске лимит — 50% от выделенной суммы — исчерпали за два дня. Еще пять миллионов рублей остались в резерве у банка для воинов-интернационалистов. У них, напомним, есть на это первоочередное право.

Лимит Беларусбанка такой же, как и в прошлом году — 20 миллионов рублей. В банке уточняют, что первоочередное право на получение таких кредитов будут иметь ветераны, принимавшие участие в боевых действиях на территории других государств, из числа категорий граждан, предусмотренных в пунктах 1−3 части первой статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах».

Процент ставки привязан к ставке рефинансирования (стандартная ставка банка минус ½ ставки рефинансирования) и составит 11,5% годовых. Максимум, который можно одолжить у банка, не должен превышать 75% от стоимости жилья. Для многодетных — 90%.

Банк планирует выдавать дешевые кредиты до тех пор, пока не будет исчерпан лимит выделенных средств. Как показала практика, деньги успевают взять только те, у кого уже собран пакет документов.

 
Теги: Минск
 
 
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