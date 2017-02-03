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Минлесхоз: для граждан никакого налога на сбор грибов и ягод нет

03.02.2017 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев – Sputnik. Граждане могут бесплатно собирать грибы и ягоды в белорусских лесах, сообщило Министерство лесного хозяйства Беларуси.

Минлесхоз: для граждан никакого налога на сбор грибов и ягод нет
© Sputnik Константин Чалабов
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Со вступлением в силу с 31 декабря 2016 года нового Лесного кодекса граждане в социальных сетях начали обсуждать введение налога на "тихую охоту". 

"Согласно статье 44 кодекса граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов и прочих, кроме древесины, лесных ресурсов", – говорится в сообщении Минлесхоза.

В ведомстве отметили, что заготавливать березовый сок граждане могут на участках, которые определены лесхозами.

В Минлесхозе также рассказали, что бесплатно (на основании лесного билета) в лесу белорусы могут ставить ульи, косить сено и пасти домашний скот.

"Плата за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов предусмотрена только для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей", – уточнили в министерстве.

Новый Лесной кодекс устанавливает, что таксы на побочные лесные пользования и заготовку второстепенных лесных ресурсов устанавливаются Совмином и привязаны к базовой величине.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве уточнили, что таксы, предусмотренные новым Лесным кодексом, установлены только для юрлиц и ИП.

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