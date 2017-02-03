МИНСК, 3 фев – Sputnik. Граждане могут бесплатно собирать грибы и ягоды в белорусских лесах, сообщило Министерство лесного хозяйства Беларуси.



© Sputnik Константин Чалабов Антирекорд: в чернике из Лельчиц цезия-137 было в 44 раза выше нормы

Со вступлением в силу с 31 декабря 2016 года нового Лесного кодекса граждане в социальных сетях начали обсуждать введение налога на "тихую охоту".

"Согласно статье 44 кодекса граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов и прочих, кроме древесины, лесных ресурсов", – говорится в сообщении Минлесхоза.

В ведомстве отметили, что заготавливать березовый сок граждане могут на участках, которые определены лесхозами.

В Минлесхозе также рассказали, что бесплатно (на основании лесного билета) в лесу белорусы могут ставить ульи, косить сено и пасти домашний скот.

"Плата за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов предусмотрена только для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей", – уточнили в министерстве.

Новый Лесной кодекс устанавливает, что таксы на побочные лесные пользования и заготовку второстепенных лесных ресурсов устанавливаются Совмином и привязаны к базовой величине.