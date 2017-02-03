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Лукашенко: появление пограничной зоны — политический выпад России

03.02.2017 14:22 — Разное | БДГ  
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Лукашенко: появление пограничной зоны — политический выпад России

Введение Россией пограничной зоны на границе с Беларусью является чисто политическим выпадом, заявил Александр Лукашенко сегодня на «Большом разговоре с президентом».

«Они от кого границу закрывают сегодня? Что это за пограничная зона в 30 км? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это, считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать», — убежден официальный лидер Беларуси.

Он подчеркнул, что никакой войны с Россией не будет. «Мы просто будем защищать свою территорию. Мы хотим людьми зваться. Не мы разрушили то государство (СССР, прим. БДГ), они его развалили. Ну так надо и уважать», — сказал Лукашенко.

Глава Беларуси напомнил, что у Беларуси с Россией нет общего визового договора: «кого только они не принимают, даже террористов бывших». «Почему кого-то должно настораживать, что мы отменили визы для каких-то стран?» — спросил Лукашенко.

Официальный лидер подчеркнул, что безвизовый въезд в Беларусь никак не отразится на национальной безопасности России, поскольку таможенный и пограничный контроль в пункте прибытия иностранцев белорусская сторона отменять не намерена. К тому же Беларусь и Россия пользуются единым списком граждан, чье пребывание в странах нежелательно.

«Зачем эта граница? А это граница», — добавил он.

 
 
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Лукашенко: появление пограничной зоны — политический выпад России Введение Россией пограничной зоны на границе с Беларусью является чисто политическим выпадом,...

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