|
Нападение с мачете: кадры с места инцидента у Лувра появились в сети
03.02.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Охранники ранили кричавшего "Аллах акбар" в живот, нападавшего задержали и госпитализировали. За его жизнь борются врачи. От действий злоумышленника пострадал и один из патрульных — он получил ранение находится в больнице.
© REUTERS Mathieu Belanger
В результате инцидента в Лувре были заблокированы туристы, их вывели из музея после того, как нападавший был обезврежен. По информации находившихся в музее посетителей, они не знали, что происходит снаружи, и узнали об инциденте по телефонам от друзей и родственников.
Премьер-министр Франции Бернар Казнев уже назвал нападение на охрану "терактом".
По информации французских СМИ, нападение произошло ровно два года спустя после схожего инцидента в Ницце. Тогда, 3 февраля 2015 года, вооруженный ножом мужчина напал на военнослужащих возле еврейского культурного центра. Нападавший был задержан, двое военных получили легкие ранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный мужчина, вооруженный мачете, напал на военный патруль у музея Лувр в Париже, охрана в ответ открыла огонь. Смотрите на видео, как работает полиция на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии