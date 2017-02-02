Охранники ранили кричавшего "Аллах акбар" в живот, нападавшего задержали и госпитализировали. За его жизнь борются врачи. От действий злоумышленника пострадал и один из патрульных — он получил ранение находится в больнице.



© REUTERS Mathieu Belanger Теракт в мечети в Квебеке: полиция задержала двоих студентов

В результате инцидента в Лувре были заблокированы туристы, их вывели из музея после того, как нападавший был обезврежен. По информации находившихся в музее посетителей, они не знали, что происходит снаружи, и узнали об инциденте по телефонам от друзей и родственников.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев уже назвал нападение на охрану "терактом".

По информации французских СМИ, нападение произошло ровно два года спустя после схожего инцидента в Ницце. Тогда, 3 февраля 2015 года, вооруженный ножом мужчина напал на военнослужащих возле еврейского культурного центра. Нападавший был задержан, двое военных получили легкие ранения.