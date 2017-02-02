﻿ Нападение с мачете: кадры с места инцидента у Лувра появились в сети. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Нападение с мачете: кадры с места инцидента у Лувра появились в сети

03.02.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Охранники ранили кричавшего "Аллах акбар" в живот, нападавшего задержали и госпитализировали. За его жизнь борются врачи. От действий злоумышленника пострадал и один из патрульных — он получил ранение находится в больнице.

Нападение с мачете: кадры с места инцидента у Лувра появились в сети
© REUTERS Mathieu Belanger
Теракт в мечети в Квебеке: полиция задержала двоих студентов

В результате инцидента в Лувре были заблокированы туристы, их вывели из музея после того, как нападавший был обезврежен. По информации находившихся в музее посетителей, они не знали, что происходит снаружи, и узнали об инциденте по телефонам от друзей и родственников.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев уже назвал нападение на охрану "терактом".

По информации французских СМИ, нападение произошло ровно два года спустя после схожего инцидента в Ницце. Тогда, 3 февраля 2015 года, вооруженный ножом мужчина напал на военнослужащих возле еврейского культурного центра. Нападавший был задержан, двое военных получили легкие ранения.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный мужчина, вооруженный мачете, напал на военный патруль у музея Лувр в Париже, охрана в ответ открыла огонь. Смотрите на видео, как работает полиция на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о Данкверте: реакция Кремля и Россельхознадзора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика