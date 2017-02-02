Президент Беларуси высказал убеждение, что у российских чиновников есть личная заинтересованность в том, чтобы не пускать на рынок России белорусскую продукцию.

С поручением возбудить уголовное дело против Данкверта президент Беларуси обратился к министру внутренних дел.

"Что касается продуктов питания, нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта", — заявил Лукашенко. ​​

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о том, что в ведомстве знают о заявлении белорусского лидера.

"Россельхознадзор не проявляет никакой обеспокоенности по этому поводу, так как уверен в законности тех действий, которые предпринимались и предпринимаются в отношении белорусских предприятий. Это абсолютное юридическое право господина Лукашенко. Мы к этому совершенно спокойно относимся. Никаких дополнительных действий мы предпринимать не намерены", — сказала Мелано.

Тем временем поступила официальная реакция Кремля на заявление президента Беларуси о возбуждении уголовного дела против Сергея Данкверта.

"В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Беларуси открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта. Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением", — сказали в пресс-службе президента РФ.

Заявление президента Беларуси о возбуждении уголовного дела против Сергея Данкверта слушайте в аудиозаписи радио Sputnik.