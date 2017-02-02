В Минске начался суд над дрифтером, который маневрировал на площади Победы на своем Mercedes-Benz S300. Прокуратура вменяет автомобилисту то, что в момент совершения преступления он был пьян. Минчанина уже лишили прав на 18 месяцев и выписали штраф; штраф также получил пассажир, который снимал все на видео. Также водителю грозит уголовная ответственность за осквернение памятников.





В зале суда Дома правосудия немноголюдно. Обвиняемый Кирилл Ф* слегка растерян из-за внимания прессы.

— Семейное положение? Дети есть? Военнообязанный? Где проживаете и работаете? Ранее судимы? Инвалидность есть? — задает вопросы судья.

Обвиняемый отвечает односложно: «Да, женат, детей нет, в армии служил. До этого работал водителем-международником, сейчас — слесарем».

Сторона обвинения зачитывает обвинение. Подсудимый частично признает себя виновным, также он замечает, что никакого злого умысла в осквернении памятника он не имел. Судья начал допрос обвиняемого. Тот рассказывает в хронологическом порядке свои действия в течение дня: поехал на работу, приехал с работы, встретил жену, сходил в магазин, купили пива. До этого был в командировке и решил отпраздновать свое возвращение.

(Будет дополнено.)

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Напомним, в ночь на 29 ноября 27-летний минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГАИ. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes. В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео.