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Оранжевый уровень опасности объявлен на Гомельщине из-за снегопадов
03.02.2017 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Гомельской области на субботу из-за сильных снегопадов, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики сообщили, что на предстоящих выходных в Беларуси ожидается неустойчивая погода со слабыми морозами.
"Ночью в субботу 4 февраля на большей части Гомельской области ожидается сильный снег", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в области объявлен оранжевый уровень опасности.
По информации Гидромета, уже к середине следующей недели в Беларуси
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По информации Гидромета, уже к середине следующей недели в Беларуси сильно похолодает – ночью температура составит от –15 до –20°С.
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