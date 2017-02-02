МИНСК, 3 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Гомельской области на субботу из-за сильных снегопадов, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики сообщили, что на предстоящих выходных в Беларуси ожидается неустойчивая погода со слабыми морозами.

"Ночью в субботу 4 февраля на большей части Гомельской области ожидается сильный снег", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в области объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Гидромета, уже к середине следующей недели в Беларуси сильно похолодает – ночью температура составит от –15 до –20°С, при прояснениях до –24°С, по северу республики до –28°С; днем столбики термометров поднимутся до отметок –13..–18°С.