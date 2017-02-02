В проекте «По магазинам» FINANCE.TUT.BY помогает делать покупки с выгодой для кошелька, ведь уследить за всеми скидками в городе — непростая задача. В этот раз, изучив акции в торговых сетях, мы расскажем, где на ближайших выходных купить продукты для завтрака по привлекательным ценам.

Мы не сравниванием цены в разных магазинах и не говорим, где дешевле купить тот или иной товар. В проекте «По магазинам» мы рассказываем только об акционных предложениях. Это могут быть продукты одной категории, но разных производителей и, соответственно, разных качественных характеристик. Также в нашем обзоре не учитываются скидки по бонусным картам. Все магазины расположены в алфавитном порядке — вы легко можете найти тот, который ближе всего к вашему дому. Срок действия акций завист от конкретной торговой сети, но в обзор попдают лишь те, которые обязатнльо будут актуальны в ближайшие выходные.