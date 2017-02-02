По магазинам. Где со скидками купить продукты для завтрака в эти выходные
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В проекте «По магазинам» FINANCE.TUT.BY помогает делать покупки с выгодой для кошелька, ведь уследить за всеми скидками в городе — непростая задача. В этот раз, изучив акции в торговых сетях, мы расскажем, где на ближайших выходных купить продукты для завтрака по привлекательным ценам. фото с сайта pixaby.com
Мы не сравниванием цены в разных магазинах и не говорим, где дешевле купить тот или иной товар. В проекте «По магазинам» мы рассказываем только об акционных предложениях. Это могут быть продукты одной категории, но разных производителей и, соответственно, разных качественных характеристик. Также в нашем обзоре не учитываются скидки по бонусным картам. Все магазины расположены в алфавитном порядке — вы легко можете найти тот, который ближе всего к вашему дому. Срок действия акций завист от конкретной торговой сети, но в обзор попдают лишь те, которые обязатнльо будут актуальны в ближайшие выходные.
Овсянка («Экстра № 3, 500 г.)
Виталюр
0,59
Доброном
0,59
Евроопт
0,59
Рублевский
0,59
MART INN
0,69
Творог и глазированные сырки
Алми
«Домашний», 6% (200 г.)
Сырок «Алми»
0,92
0,45
Виталюр
Масса творожная «Тимоша с ванилином», 16%
1,15
Гиппо
Сырок «Очень!»
0,39
Евроопт
«Брест-Литовск», 3% (170 г.)
Сырок «Аленкина Буренка»
1,05
0,23
Постторг
Сырок со сгущенным молоком
Сырок «Творожок»
0,23
0,48
Радзивилловский
«Хуторок, 9% (350 г.)
1,83
Соседи
«Домашний», 6%
0,90
MART INN
«Домашний», 6% (200 г.)
Сырок «Тимоша»
0,95
0,40
Хлопья, сухие завтраки и мюсли
Алми
Мюсли «Здоровое питание» (250 г.)
2,65
Евроопт
Хлопья Nestle Fitness из цельной пшеницы (250 г.)
2,49
Постторг
Хлопья «4 злака» быстрого приготовления (400 г.)
Сухой завтрак «Клетчатка пшеничная с клюквой» (150 г.)
1,49
1,1
BIGZZ
Готовый завтра Nestle Fitness из цельной пшеницы, покр. йогурт. Глазурью (245 г.)
4,54
Куриные яйца
Доброном
С-1, 10 штук
1,99
Постторг
С-2, 10 штук
1,69
Рублевский
С-1, 10 штук
1,79
Соседи
С-1, 10 штук
1,85
BIGZZ
С-1, 15 штук
2,66
MART INN
С-2, 10 штук
1,79
Чай (пакетированный) и кофе (растворимый)
Алми
«Кертис» (20 пак.)
Кофе I’m Happy (75 г.)
2,59
2,39
Белмаркет
«Гита» (100 пак.)
2,29
Виталюр
«Золотая чаша» (100 пак.)
Nescafe Gold (95 г.)
3,99
5,99
Доброном
Greenfield (25 пак.)
Nescafe Classic (300 г.)
2,69
9,99
Евроопт
Greenfield (25 пак.)
Nescafe Classic (300 г.)
2,69
9,99
Корона
Bernley English Breakfast (25 пак.)
1,92
Постторг
Tchibo Gold (75 г.)
4,29
Радзивилловский
«Хэйлис» (25 пак.)
1,90
Рублевский
Lipton (25 пак.)
Nescafe Gold (95 г.)
2,29
5,99
Соседи
«Хэйлис» (25 пак.)
2,69
BIGZZ
«Принцесса Нури» (100 пак.)
Riston (25 пак.)
3,61
2,47
Green
Lipton (25 пак.)
1,99
MART INN
TESS (25 пак.)
Nescafe Classic (150 г.)
1,99
5,99
Колбаса (1 кг)
Алми
«Георгиевская», полукопченая
«Застольная», сырокопченая
8,59
10,29
Белмаркет
«Сервелат Барбадос»
«Салями ароматная», сырокопченая
7,69
13,99
Виталюр
«Сервелат Венгерский»
9,99
Гиппо
«Раубичская», сырокопченая
15,09
Доброном
«Вкусная салями», варено-копченая
«Харгита фирменная», полукопченая
4,99
4,19
Евроопт
«Сервелат Баварский», варено-копченая
«Сховская новая», сырокопченая
9,55
11,99
Корона
«Сервелат Радзивиловский»
9,65
Постторг
«Сервелат Ореховый»
«Гродненская Особая», сырокопченая
8,99
15,89
Радзивилловский
«Кремлевская», салями
9,29
Соседи
«Сервелат Финский»
«Черниговско-северская»
9,99
12,99
BIGZZ
«Кремлевская», салями
«Брауншвейгская», сырокопченая
9,86
18,58
Green
«Бутербродная», из мяса птицы
«Оригинальная», сырокопченая
5,89
13,29
MART INN
«Сервелат ореховый», салями
7,99
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Брест
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FINANCE.TUT.BY изучил акции в магазинах и рассказывает, где на скидках купить продукты для завтрака в ближайшие дни.
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