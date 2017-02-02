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По магазинам. Где со скидками купить продукты для завтрака в эти выходные

03.02.2017 15:50 — Разное | Tut.by  
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В проекте «По магазинам» FINANCE.TUT.BY помогает делать покупки с выгодой для кошелька, ведь уследить за всеми скидками в городе — непростая задача. В этот раз, изучив акции в торговых сетях, мы расскажем, где на ближайших выходных купить продукты для завтрака по привлекательным ценам.


фото с сайта pixaby.com

Мы не сравниванием цены в разных магазинах и не говорим, где дешевле купить тот или иной товар. В проекте «По магазинам» мы рассказываем только об акционных предложениях. Это могут быть продукты одной категории, но разных производителей и, соответственно, разных качественных характеристик. Также в нашем обзоре не учитываются скидки по бонусным картам. Все магазины расположены в алфавитном порядке — вы легко можете найти тот, который ближе всего к вашему дому. Срок действия акций завист от конкретной торговой сети, но в обзор попдают лишь те, которые обязатнльо будут актуальны в ближайшие выходные.

Овсянка («Экстра № 3, 500 г.)

Творог и глазированные сырки

Хлопья, сухие завтраки и мюсли

Куриные яйца

Чай (пакетированный) и кофе (растворимый)

Колбаса (1 кг)

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 32
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FINANCE.TUT.BY изучил акции в магазинах и рассказывает, где на скидках купить продукты для завтрака в ближайшие дни.

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