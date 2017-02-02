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Лукашенко: БелАЭС – самая дешевая

03.02.2017 15:35 — Разное | БДГ  
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Нам еще кредит нужно будет отдавать, поэтому БелАЭС — самая дешевая атомная электростанция, заявил Лукашенко на «Большом разговоре с президентом».

Лукашенко назвал БелАЭС самой дешевой электростанцией. «Нам еще кредит надо будет отдавать. Семашко (заместитель премьер министра Владимир Семашко) там контролирует все болты-гайки, головой отвечает, не дай Бог кто-то там на этом… А попытки были», — сказал он.

По словам официального лидера Беларуси, они уже сократили стоимость на сотни миллионов долларов, но корпус реактора все же поменяли: «Сразу говорю: Владимир Ильич, никаких разговоров. У нас чернобыльская страна, народ очень болезненно это воспринимает, убирайте этот корпус. Убрали — привезли новый».

Александр Лукашенко назвал околесицей претензии Литвы по поводу безопасности Белорусской атомной электростанции. «Все строят атомные станции. Почему мы, в Беларуси, не можем? Более того, это же не слабенькое государство строит атомную станцию, это строит Россия, империя, ядерная страна», — пояснил он.

Лукашенко добавил, что готов был продавать Литве электричество, и там «смотрели, понимали», а «потом через СМИ политизировали».

«Мы заинтересованы больше, чем они в безопасности этой станции», — заключил официальный лидер.

Справка БДГ

Напомним, за время строительства на БелАЭС произошло несколько внештатных ситуаций.

Слухи об обрушении корпуса реактора появились в СМИ в конце июля, в самом Островце, где ведется строительство, говорят, обсуждали их с 10 июля. На следующий день Министерство энергетики подтвердило "нештатную ситуацию" на БелАЭС.

"Нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при проведении такелажных работ по его перемещению в горизонтальной плоскости", – пояснило Минэнерго.

После этого генподрядчик строительства Белорусской АЭС – корпорация "Росатом" заговорила о возможной замене реактора, с которым случилось ЧП, хотя и опровергает его повреждения.

Белорусская антиядерная кампания потребовала прекратить строительство, а литовские христианские демократы собрали 65 тысяч подписей за прекращение строительства БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится в Гродненской области, примерно в 20 км от Островца, по проекту российской компании "Атомстройэкспорт". Генеральным проектировщиком и подрядчиком выступает российская компания ОАО "НИАЭП" – ЗАО "АСЭ". Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2.400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован к 2018 году, второго – к июлю 2020.

 
 
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Нам еще кредит нужно будет отдавать, поэтому БелАЭС — самая дешевая атомная электростанция, заявил Лукашенко на «Большом разговоре с президентом».

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