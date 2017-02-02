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Лукашенко: БелАЭС – самая дешевая
Нам еще кредит нужно будет отдавать, поэтому БелАЭС — самая дешевая атомная электростанция, заявил Лукашенко на «Большом разговоре с президентом».
Лукашенко назвал БелАЭС самой дешевой электростанцией. «Нам еще кредит надо будет отдавать. Семашко (заместитель премьер министра Владимир Семашко) там контролирует все болты-гайки, головой отвечает, не дай Бог кто-то там на этом… А попытки были», — сказал он.
По словам официального лидера Беларуси, они уже сократили стоимость на сотни миллионов долларов, но корпус реактора все же поменяли: «Сразу говорю: Владимир Ильич, никаких разговоров. У нас чернобыльская страна, народ очень болезненно это воспринимает, убирайте этот корпус. Убрали — привезли новый».
Александр Лукашенко назвал околесицей претензии Литвы по поводу безопасности Белорусской атомной электростанции. «Все строят атомные станции. Почему мы, в Беларуси, не можем? Более того, это же не слабенькое государство строит атомную станцию, это строит Россия, империя, ядерная страна», — пояснил он.
Лукашенко добавил, что готов был продавать Литве электричество, и там «смотрели, понимали», а «потом через СМИ политизировали».
«Мы заинтересованы больше, чем они в безопасности этой станции», — заключил официальный лидер.
Справка БДГ
Напомним, за время строительства на БелАЭС произошло несколько внештатных ситуаций.
Слухи об обрушении корпуса реактора
"Нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при проведении такелажных работ по его перемещению в горизонтальной плоскости", – пояснило Минэнерго.
После этого генподрядчик строительства Белорусской АЭС – корпорация "Росатом"
Белорусская антиядерная кампания потребовала
Белорусская АЭС возводится в Гродненской области, примерно в 20 км от Островца, по проекту российской компании "Атомстройэкспорт". Генеральным проектировщиком и подрядчиком выступает российская компания ОАО "НИАЭП" – ЗАО "АСЭ". Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2.400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован к 2018 году, второго – к июлю 2020.
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Нам еще кредит нужно будет отдавать, поэтому БелАЭС — самая дешевая атомная электростанция, заявил Лукашенко на «Большом разговоре с президентом».
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