Минобороны России создает группировку радиолокационных станций, способных обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1500−2000 км, пишет "gazeta.ru."

Основу группировки составят уникальные РЛС «Контейнер» и «Подсолнух», создать которые удалось благодаря наработкам еще советского проекта «Дуга» — гигантским радиолокатором возле Чернобыльской АЭС.



РЛС «Дуга». Высота мачт низкочастотной антенны колеблется в пределах от 135 до 150 метров, длина — от 300 до 500 метров. Высокочастотная антенна имеет длину порядка 250 м и высоту до 100 м. Фото: cont.ws

«Дуга», которая начала работать в 1976 году, могла обнаруживать американские ракеты, стартующие с мыса Канаверал. После многочисленных модернизаций «Дуга» стала «видеть» старты ракет-носителей с космическими аппаратами «Шаттл» на борту и старты МБР «Титан» с мыса Кеннеди на дальности 7−9 тыс. км.

Однако старты МБР США «Минитмен» с базы Ванденберг через полярную ионосферу, были для советской РЛС не видны.



РЛС 29Б6 «Контейнер». Фото: militaryrussia.ru

Гораздо большими возможностями обладает современная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения пространственной волны 29Б6 «Контейнер», созданная научно-производственным комплексом «НИИ дальней радиосвязи» (НИИДАР).

Сигнал «Контейнеров», в отличие от «Дуги», отражается от ионосферы только один раз, что позволяет получать достаточно точное целеуказание и отслеживать на территории Западной Европы даже самолеты малой авиации.



Фото: arms-expo.ru

Береговой загоризонтный радиолокационный комплекс поверхностной волны «Подсолнух» способен в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определяя их координаты и параметры движения.

Зона контроля воздушной обстановки этих РЛС — 450 км по дальности, надводной обстановки — до 300 км.

В ближайшее время несколько РЛС ЗГО типа «Контейнер» (в различных модификациях) будут развернуты на Дальнем Востоке, в Сибири и на Балтике, а РЛС ЗГО «Подсолнух» — на Кольском полуострове, в Севастополе и в Балтийске Калининградской области.

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