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Россия хочет разместить вдоль границы радары "Судного дня"
Минобороны России создает группировку радиолокационных станций, способных обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1500−2000 км,
Основу группировки составят уникальные РЛС «Контейнер» и «Подсолнух», создать которые удалось благодаря наработкам еще советского проекта «Дуга» — гигантским радиолокатором возле Чернобыльской АЭС.
«Дуга», которая начала работать в 1976 году, могла обнаруживать американские ракеты, стартующие с мыса Канаверал. После многочисленных модернизаций «Дуга» стала «видеть» старты ракет-носителей с космическими аппаратами «Шаттл» на борту и старты МБР «Титан» с мыса Кеннеди на дальности 7−9 тыс. км.
Однако старты МБР США «Минитмен» с базы Ванденберг через полярную ионосферу, были для советской РЛС не видны.
Гораздо большими возможностями обладает современная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения пространственной волны 29Б6 «Контейнер», созданная научно-производственным комплексом «НИИ дальней радиосвязи» (НИИДАР).
Сигнал «Контейнеров», в отличие от «Дуги», отражается от ионосферы только один раз, что позволяет получать достаточно точное целеуказание и отслеживать на территории Западной Европы даже самолеты малой авиации.
Береговой загоризонтный радиолокационный комплекс поверхностной волны «Подсолнух» способен в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определяя их координаты и параметры движения.
Зона контроля воздушной обстановки этих РЛС — 450 км по дальности, надводной обстановки — до 300 км.
В ближайшее время несколько РЛС ЗГО типа «Контейнер» (в различных модификациях) будут развернуты на Дальнем Востоке, в Сибири и на Балтике, а РЛС ЗГО «Подсолнух» — на Кольском полуострове, в Севастополе и в Балтийске Калининградской области.
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Основу группировки составят уникальные РЛС "Контейнер" и "Подсолнух", создать которые удалось благодаря наработкам еще советского проекта "Дуга" - гигантским...
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