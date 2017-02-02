﻿ Россия хочет разместить вдоль границы радары "Судного дня". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россия хочет разместить вдоль границы радары "Судного дня"

03.02.2017 16:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минобороны России создает группировку радиолокационных станций, способных обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1500−2000 км, пишет "gazeta.ru."

Основу группировки составят уникальные РЛС «Контейнер» и «Подсолнух», создать которые удалось благодаря наработкам еще советского проекта «Дуга» — гигантским радиолокатором возле Чернобыльской АЭС.


РЛС «Дуга». Высота мачт низкочастотной антенны колеблется в пределах от 135 до 150 метров, длина — от 300 до 500 метров. Высокочастотная антенна имеет длину порядка 250 м и высоту до 100 м. Фото: cont.ws

«Дуга», которая начала работать в 1976 году, могла обнаруживать американские ракеты, стартующие с мыса Канаверал. После многочисленных модернизаций «Дуга» стала «видеть» старты ракет-носителей с космическими аппаратами «Шаттл» на борту и старты МБР «Титан» с мыса Кеннеди на дальности 7−9 тыс. км.

Однако старты МБР США «Минитмен» с базы Ванденберг через полярную ионосферу, были для советской РЛС не видны.


РЛС 29Б6 «Контейнер». Фото: militaryrussia.ru

Гораздо большими возможностями обладает современная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения пространственной волны 29Б6 «Контейнер», созданная научно-производственным комплексом «НИИ дальней радиосвязи» (НИИДАР).

Сигнал «Контейнеров», в отличие от «Дуги», отражается от ионосферы только один раз, что позволяет получать достаточно точное целеуказание и отслеживать на территории Западной Европы даже самолеты малой авиации.


Фото: arms-expo.ru

Береговой загоризонтный радиолокационный комплекс поверхностной волны «Подсолнух» способен в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определяя их координаты и параметры движения.

Зона контроля воздушной обстановки этих РЛС — 450 км по дальности, надводной обстановки — до 300 км.

В ближайшее время несколько РЛС ЗГО типа «Контейнер» (в различных модификациях) будут развернуты на Дальнем Востоке, в Сибири и на Балтике, а РЛС ЗГО «Подсолнух» — на Кольском полуострове, в Севастополе и в Балтийске Калининградской области.

Читайте также: Россия рассекретила плазменную пушку

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основу группировки составят уникальные РЛС "Контейнер" и "Подсолнух", создать которые удалось благодаря наработкам еще советского проекта "Дуга" - гигантским...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В столице отказались от идеи менять порядок ввода многоэтажек со свободной планировкой квартир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика