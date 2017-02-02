Госпромнадзор отказался от собственного предложения изменить порядок ввода многоэтажек с квартирами со свободной планировкой, которое было озвучено в ноябре 2016 года. Такое решение было принято на основании изучения таких домов. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».





Напомним, в ноябре 2016 года начальник Минского городского управления Госпромнадзора МЧС Юрий Прохнич предлагал изменить порядок ввода многоэтажек с квартирами со свободной планировкой. Это обосновывалось тем, что в таких домах квартиры сдаются без отделки, а после собственники перестраивают их самостоятельно. В связи с проводимыми строительными работами большую нагрузку испытывает лифтовое оборудование. Шахты засоряются строительным мусором, что небезопасно.

Но, как сегодня рассказал тот же Юрий Прохнич, негативные факторы не подтвердились.

«Эксплуатация лифтов в новых жилых домах со свободной планировкой квартир была изучена по поручению Совета министров нашей страны и Мингорисполкома. После того как проблема обозначилась, дополнительно были обследованы лифты в таких новостройках. К удовлетворению, в дальнейшем факты недобросовестной эксплуатации лифтового оборудования там не подтвердились. Большинство владельцев лифтов и эксплуатирующих организаций бережно относятся к содержанию этого оборудования», — сказал Прохнич.

Что же касается лифтов в столице в целом, то по состоянию на конец 2016 года в городском управлении Госпромнадзора зарегистрировано 20 003 лифта. Из них 16 561 — в жилфонде Минска, причем 6 642 лифта — около 40% от общего количества — уже отработали нормативный срок службы.