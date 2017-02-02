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Президент - о жилье: "Будем поддерживать строительство в регионах"

03.02.2017 16:27 — Разное | Tut.by  
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В Минске будут сокращать темпы строительства, чтобы «не собрать в столице всю страну», заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора». При этом власти намерены поддерживать возведение жилья в регионах.

— Кредитование жилищного строительства будем рассматривать с точки зрения локомотива нашей экономики. И будем стараться создавать условия для строительства. А о Минске потихоньку надо забывать. В Минске мы строить не будем. По крайней мере такими темпами, как было раньше. Я не хочу, чтобы мы в Минск собрали всю страну, трудовые ресурсы из регионов. Как это в некоторых странах произошло, — отметил Александр Лукашенко.

По словам президента, власти будут поддерживать строительство жилья в регионах.

— Мы там (в регионах. — Прим. TUT.BY) льготы солидные дали, пусть бизнес развивается. Мы будем там тоже строить, поддерживать строительство жилья, — уточнил Александр Лукашенко. — Если нам надо было сельчан поддержать — кредиты под 1% на 40 лет, считай бесплатные деньги давали, нам нужно было там людей задержать. Отчасти нам это удалось. Мы будем в этих направлениях работать.

Белорусский лидер также затронул тему ЖКХ.

— Мною принято решение, я никому не доверял, я подписал указ о платежах по конкретным услугам. Скажите, кто платит больше? Это опубликовано везде. В этом году, как мы когда-то приняли решение, на 5 долларов повышена коммуналка. Других решений я не принимал.

По словам президента, в скором времени пройдет совещание, на котором ему доложат, как в Минске провели реформирование ЖКХ.

— И в зависимости от Минска мы пойдем перенимать весь опыт по всей стране. Но пока в Минске, как мне кажется, пока не очень справляются с этим, — резюмировал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом в Минске будут сокращать темпы строительства, чтобы "не собрать в столице всю страну".

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