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Лукашенко: Беларусь пока еще не пришла к своей национальной идее

03.02.2017 16:55 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: Беларусь пока еще не пришла к своей национальной идее

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь еще не пришла к своей национальной идее и все попытки ее придумать не дали результата.

Как заявил президент, национальную идею Беларуси пытались найти или создать очень многие в Беларуси, но все попытки не привели к желаемому результату.

"Я все больше убеждаюсь, что, наверное, мы не пришли в своем развитии к той точке, когда бы эта идея ударила всех по мозгам и по сердцу. Я успокоился: раз общество ничего предложить не может, я тоже не могу придумать, даже боюсь, потому что это очень ответственно. Поэтому мы живем как живем, без этой идеи" - заявил президент.

Как заявил Александр Лукашенко, национальную идею страны нельзя придумать она должна сама созреть в обществе, а для этого нужно время.

"Нас к этому должна подвести сама жизнь, развитие нашей страны", пояснил Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь еще не пришла к своей национальной идее и все попытки ее придумать не дали результата.

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