МИНСК, 3 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что страны, имеющие ядерное оружие, не применят его.

"Думаю, что бояться того, что будет применено ядерное оружие, не нужно. Каким же нужно быть отвязанным и отмороженным, чтобы применить ядерное оружие", – заявил в пятницу глава государства на " Большом разговоре с президентом ".

По словам Лукашенко, когда в мире несколько стран имеют ядерные вооружения, они становятся фактором сдерживания.

"Когда ядерного оружия накоплено много, то вряд ли кто-то надумается применить его", – сказал президент.

"Не приемлю, как президент страны, когда некоторые лидеры государств используют "войнушку" для того, чтобы поднять свой авторитет внутри страны", – заявил Лукашенко. При этом он отметил, что Беларусь всегда придерживалась миролюбивой внешней политики.

В связи с этим он вспомнил ситуацию на Украине. "Я всегда говорил, что нужно любой ценой нужно найти пути к миру. Предлагал – давайте что-нибудь придумаем, чтобы это все прекратить", – сказал президент. При этом Лукашенко отметил, что ответственность лежит на президенте той страны, на территории которой идут военные действия.

"Я не упрекаю президента Порошенко, но нужно делать все, чтобы остановить войну", – сказал Лукашенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>