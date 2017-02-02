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Загадка на выходные: справитесь ли вы с задачкой для белорусского шестиклассника?
По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: вы умнее шестиклассника?
Эту задачу нам прислал читатель, ее
На олимпиаде по математике председатель жюри провел опрос, чтобы узнать, кто из 40 участников решил задачи А, B и С. Результаты опроса оказались таковы: задачу А решили 25 учащихся, задачу В — 22, задачу С — 22, задачу А или В решили 35 учеников, А или С — 32, В или С — 31, все три задачи решили 10 учащихся. Сколько участников олимпиады решили только одну задачу? Сколько участников не решили ни одной из трех задач?
Ответ на задачу мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 6 февраля.
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По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли размять мозги в выходные.
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