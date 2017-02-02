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Загадка на выходные: справитесь ли вы с задачкой для белорусского шестиклассника?

03.02.2017 17:00 — Разное | Tut.by  
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По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: вы умнее шестиклассника?


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Эту задачу нам прислал читатель, ее решают в шестом классе белорусских школ как часть темы «Множество».

На олимпиаде по математике председатель жюри провел опрос, чтобы узнать, кто из 40 участников решил задачи А, B и С. Результаты опроса оказались таковы: задачу А решили 25 учащихся, задачу В — 22, задачу С — 22, задачу А или В решили 35 учеников, А или С — 32, В или С — 31, все три задачи решили 10 учащихся. Сколько участников олимпиады решили только одну задачу? Сколько участников не решили ни одной из трех задач?

Ответ на задачу мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 6 февраля.

Все «загадки на выходные» можно найти вот тут.

 
 
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По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли размять мозги в выходные.

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