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Более 40 жителей Витебщины освобождены от налога на тунеядство из-за трудной жизненной ситуации

03.02.2017 16:58 — Разное | Tut.by  
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Более 40 жителей региона освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с трудной жизненной ситуацией. Об этом сообщила заместитель начальника ИМНС по области Татьяна Липская.

Более 8,5 тысячи человек заявили в налоговые органы о том, что не должны уплачивать сбор на финансирование госрасходов. В основном это люди, которые находились за границей и представили подтверждающие документы, в том числе в электронном виде. Почти в 80% случаев налоговики аннулировали соответствующие извещения.

По словам Татьяны Липской, в ходе работы с извещениями возникало много нюансов. Порой налоговики сами запрашивали информацию, свидетельствующую об отсутствии обязанности по уплате сбора. Поэтому, если человек имеет право на льготу, он может предоставить документы любым удобным способом. Для этого нет необходимости идти в налоговый орган. Это можно сделать по почте, в том числе в электронном виде, воспользовавшись сервисом «Электронное обращение» на сайте Министерства по налогам и сборам.

Всего в области направили около 61 тысячи извещений. Наибольшее количество — жителям Витебска (около 21 тысячи), из них в Первомайском районе города проживают почти 11 тысяч. В Толочинском районе зафиксировали случай уплаты сбора по итогам уже 2016 года: человек, добровольно заявивший о своем неучастии в финансировании госрасходов, получил скидку 10%.

Сбор уже уплатили 3,7 тысячи человек. В бюджет поступило более 1 млн рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сбор уже уплатили 3,7 тысячи человек. В бюджет поступило более 1 млн рублей.

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