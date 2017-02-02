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Кремль недоумевает намерением Лукашенко посадить главу Россельхознадзора

03.02.2017 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Кремль недоумевает намерением Лукашенко посадить главу Россельхознадзора

Комментируя намерение президента Беларуси возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, в Кремле выразили полное недоумение.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко велел возбудить уголовное дело в отношении главы Рссельхознадзора Сергея Данкверта по факту нанесения им ущерба белорусскому государству. Причем, руководитель Беларуси велел не просто возбудить дело, но и посадить Данкверта в Следственный изолятор.

"Пусть посидит и подумает", - заявил Александр Лукашенко.

В связи с этими высказываниями, в Кремле выразили полное недоумение.

«В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Белоруссии открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта», - отметили в пресс-службе президента России.

Представители Кремля также подчеркнули, что ведомство «блестяще» занимается выполнением своих функций, пишет газета.ру.

Ситуацию уже прокомментировал и сам Сергей Данкверт.

«На таких примерах, если будут такие заявления, каждый российский чиновник будет вспоминать Баумгертнера, а потом Данкверта. И очень сложно будет работать с Белоруссией», - заявил ТАСС глава Россельхознадзора.

 
 
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Комментируя намерение президента Беларуси возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, в Кремле выразили полное недоумение.

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