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Лукашенко: У Беларуси и Латвии большие шансы обойти Финляндию в праве на чемпионат мира по хоккею

03.02.2017 17:28 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко прокомментировал совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. По его мнению, шансы обойти таким дуэтом заявку от Финляндии — «очень большие».


Фото: president.gov.by

«Прессбол» попросил Александра Лукашенко объяснить, почему говорят, что совместная заявка на проведение Чемпионата мира по хоккею от Латвии и Беларуси — инициатива белорусского президента.

— По последним данным, шансы очень большие получить Чемпионат мира, — сказал Лукашенко.

По словам президента, идея объединить усилия пришла с латвийской стороны, «просто это не афишировалось». Там были готовы «пойти в одной связке», если президент Беларуси заявит от этом.

— Я подумал и согласился, — рассказал президент.

Год, который до этого рассматривался для проведения чемпионата в Беларуси — Олимпийский. Это могло бы отвлечь внимание от чемпионата в Беларуси.

Александр Лукашенко передал слово первому заместителю главы администрации президента Максиму Рыженкову, который занимался этим вопросом. Тот отметил, что проведение чемпионата в двух странах привлечет больше болельщиков.

— Кроме того, для Европы сегодня такие проекты, которые совмещают отношения между народами и государствами, предпочтительны. Эти моменты способствуют, чтобы действительно наша заявка сегодня смотрелась предпочтительней, чем одиночная заявка Финляндии.

Есть договоренность белорусов и латышей: в случае победы совместной заявки в Латвии будут играть команды, более интересные для северного региона.

— Одну они точно хотят взять — допустим, финнов. Ну, а мы тогда выберем для себя команду России. Это регламентом Чемпионата мира предусмотрено, — сообщил Рыженков.

По мнению Максима Рыженкова, российские болельщики обеспечат полные залы в Беларуси.

— Если будет совместная заявка — будет сплошной трансграничный коридор обеспечен спецслужбами обоих государств. Так, чтобы участники и болельщики, официальные лица без виз, без особых досмотров, но с соответствующим уровнем безопасности могли пересекать границу в любом направлении во время Чемпионата мира столько раз, сколько понадобится, чтобы посмотреть матчи либо там, либо тут.

 
 
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Александр Лукашенко прокомментировал совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. По его мнению, вероятность обойти...

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