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Лукашенко: У Беларуси и Латвии высокие шансы на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

03.02.2017 17:24 — Разное | Tut.by  
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Беларусь и Латвия имеют высокие шансы на удовлетворение их совместной заявки на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге, заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ и общественности 3 февраля.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Отвечая на вопрос об инициативе подачи совместной заявки, глава государства отметил, что она принадлежит не ему. «Один из моих хороших друзей (не буду называть фамилию), который имеет непосредственное отношение к хоккею в Латвии, как-то рассказал, что есть в Латвии люди, на государственном уровне и в бизнесе, которые готовы, если президент Беларуси заявит об этом, пойти в связке. Это оттуда пришло предложение, но оно не афишировалось. Я подумал и согласился. Говорю: хорошо, мы согласны, будем работать, но вы будете нам подсказывать, где надо подставить плечо», — рассказал Лукашенко.

По его словам, вероятность проведения чемпионата в Беларуси и Латвии такая же, как и у других стран, «и даже чуть выше».

Вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Максим Рыженков добавил, что проведение соревнования в разных государствах обычно привлекает на него большее число болельщиков, особенно когда игры проводятся с участием наиболее популярных в этих странах команд.

«Кроме того, для Европы сегодня такие проекты, которые совмещают отношения между народами и государствами, очень предпочтительны. Эти моменты способствуют тому, чтобы наша заявка смотрелась предпочтительнее, чем одиночная заявка Финляндии», — отметил Рыженков.

По его словам, Беларусь и Латвия договорились о том, что в случае победы их совместной заявки в Латвии будут играть команды, интересные северному региону, — они смогут выбрать по крайней мере одну такую команду и намерены остановить выбор на Финляндии, Беларусь в этом случае выберет сборную России.

Совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года Беларусь и Латвия подали в январе этого года. Помимо них на право проведения турнира претендует Финляндия. Окончательное решение о месте проведения чемпионата будет принято 19 мая 2017 года в Кельне на конгрессе Международной федерации хоккея на льду.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Латвия имеют высокие шансы на удовлетворение их совместной заявки на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге, заявил Александр...

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