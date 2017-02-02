Беларусь и Латвия имеют высокие шансы на удовлетворение их совместной заявки на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге, заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ и общественности 3 февраля.



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Отвечая на вопрос об инициативе подачи совместной заявки, глава государства отметил, что она принадлежит не ему. «Один из моих хороших друзей (не буду называть фамилию), который имеет непосредственное отношение к хоккею в Латвии, как-то рассказал, что есть в Латвии люди, на государственном уровне и в бизнесе, которые готовы, если президент Беларуси заявит об этом, пойти в связке. Это оттуда пришло предложение, но оно не афишировалось. Я подумал и согласился. Говорю: хорошо, мы согласны, будем работать, но вы будете нам подсказывать, где надо подставить плечо», — рассказал Лукашенко.

По его словам, вероятность проведения чемпионата в Беларуси и Латвии такая же, как и у других стран, «и даже чуть выше».

Вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Максим Рыженков добавил, что проведение соревнования в разных государствах обычно привлекает на него большее число болельщиков, особенно когда игры проводятся с участием наиболее популярных в этих странах команд.

«Кроме того, для Европы сегодня такие проекты, которые совмещают отношения между народами и государствами, очень предпочтительны. Эти моменты способствуют тому, чтобы наша заявка смотрелась предпочтительнее, чем одиночная заявка Финляндии», — отметил Рыженков.

По его словам, Беларусь и Латвия договорились о том, что в случае победы их совместной заявки в Латвии будут играть команды, интересные северному региону, — они смогут выбрать по крайней мере одну такую команду и намерены остановить выбор на Финляндии, Беларусь в этом случае выберет сборную России.

Совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года Беларусь и Латвия подали в январе этого года. Помимо них на право проведения турнира претендует Финляндия. Окончательное решение о месте проведения чемпионата будет принято 19 мая 2017 года в Кельне на конгрессе Международной федерации хоккея на льду.