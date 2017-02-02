"Я стараюсь учить его всему, что я и сам умею. Я сижу с вами общаюсь, а он приболел, а в школе пообещал, что побежит сегодня на лыжах. Научил в свое время, и не знаю, как он нам пробежал и выступил. Хотя бы кто записку принес, переживаю, что больной, пришлось бежать", — рассказал президент.

По словам президента, его младший сын Николай в своем первом интервью выразился очень мягко, что не хочет быть президентом.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент о младшем сыне: опережает свое время, в президенты не хочет

" Это он там в интервью мягко сказал. Папы нам хватило. Старшие тоже, особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью. Они не думают, что президент это царствование. Не любят этой публичности", — сказал Лукашенко.

Глава государства в шутку назвал "главным врагом" своего младшего сына Николая пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт.

"Часто его показывали, чтобы он где-то чего-то говорил. Самый больший враг у него Эйсмонт. Сын президента, надо сфотографировать, он на это жутко реагирует, что меня порой настораживает", — отметил президент.

Материал, сделанный российскими массмедиа о первом интервью своего сына Николая, Лукашенко назвал хорошим, но отметил, что "можно было лучше сделать".

"Они в России оттолкнулись не от него, а от меня. Как я его воспитываю, но, наверное, в России это более актуально. У нас в Беларуси сделали материал лучше", — сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил о том, что первое интервью его младшего сына заранее не планировалось.

"Мы сидим за ужином, чай пьем, телевизор стоит, и вдруг этот мальчишка в интервью на российском канале об этом говорит. Ну что тут такого, если он с матерью приедет к нам? Но это не практика, с Николаем трудно разговаривать. Он ребенок сложный, опережает свое время и развитие, побывал много где, много чего видел. Можно ему приказать, но это будет не от души, да и не нужно", — констатировал президент.

Комментарий Александра Лукашенко о первом интервью младшего сына Николая слушайте в аудиозаписи радио Sputnik.