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Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь после референдума
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов.
«Я не имею права ввести мораторий или отменить смертную казнь, у нас референдум прошел», — сказал Лукашенко на «Большом разговоре с президентом».
При этом сам он косвенно высказался за сохранение высшей меры наказания. «Я подписываю каждый указ по смертной казни вы не представляете, что со мной происходит, я понимаю, что после этого человека уже не будет... Потом я требую папку, за что. Когда я это вижу, у меня кровь стынет в жилах», — пояснил официальный лидер Беларуси.
Он предложил «начать работать с обществом» «И если мы потом у общества спросим, и люди проголосуют большинством против смертной казни, я в этот же день подпишу по итогам этого референдума», — заключил Лукашенко.
Введение моратория на смертную казнь
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Президент Беларуси Александр Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов.
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