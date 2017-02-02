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Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь после референдума

03.02.2017 17:57 — Разное | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов.

«Я не имею права ввести мораторий или отменить смертную казнь, у нас референдум прошел», — сказал Лукашенко на «Большом разговоре с президентом».

При этом сам он косвенно высказался за сохранение высшей меры наказания. «Я подписываю каждый указ по смертной казни вы не представляете, что со мной происходит, я понимаю, что после этого человека уже не будет... Потом я требую папку, за что. Когда я это вижу, у меня кровь стынет в жилах», — пояснил официальный лидер Беларуси.

Он предложил «начать работать с обществом» «И если мы потом у общества спросим, и люди проголосуют большинством против смертной казни, я в этот же день подпишу по итогам этого референдума», — заключил Лукашенко.

Введение моратория на смертную казнь в Беларуси возможно, однако власти пока не демонстрируют готовность к такому шагу, считают эксперты.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов.

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