﻿ Президент назвал вымыслом информацию о выходе Беларуси из ЕАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Президент назвал вымыслом информацию о выходе Беларуси из ЕАЭС

03.02.2017 17:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Президент назвал вымыслом информацию о выходе Беларуси из ЕАЭС

Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

Как сообщает БЕЛТА, президент отметил, что такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно, они радуются распространению таких сведений.

"Что касается заседания союзного Совета Министров, Высшего Государственного Совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились?" - заявил Александр Лукашенко.

"Их надо решить, ибо мы в позор превращаем эти все заседания Союзного государства. Вопросы не решаются, а мы заседаем. О чем разговор? Надо решать их", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что Беларусь никогда не была против интеграционных проектов, а выступала инициатором всех их.

"Мы готовим очень широкую информацию (работает целая группа ученых, специалистов) по белорусско-российским отношениям. Я помню, как начинался Таможенный союз... Почему мы туда пошли? Мы рассчитывали, что этот союз будет основан на равноправии, будут созданы равные условия. Это главное, без этого не бывает союза. Если неравные условия, то зачем туда идти, ради чего?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь после референдума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика