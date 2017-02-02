Галине Игнатович, которая забралась на башенный кран с требованием адекватной компенсации за свой дом, похоже, не придется переезжать в «двушку» в Новинках, в которую ее принудительно зарегистрировали вместе с бывшим супругом. Ее историю и историю застройки территории вблизи заказника Лебяжий вспоминали во время «Большого разговора» с президентом.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Александр Лукашенко признался, что был причастен к проекту строительства Олимпик Парка. Он не назвал имени человека, который инициировал строительство, но застройщиком является компания «Тапас», которую связывают в нападающим президентской сборной по хоккею Павлом Белым.

— Но первое — надо было аккуратно привести в порядок озеро. Второе — застройка должна быть невысокой, чтобы не перегрузить тут часть, — объяснял президент. — И третье — там должен быть социальный объект, желательно спортивный. Он (застройщик) пошел проектировать. С Мингорисполкомом вел переговоры, а мне лично принес документы. Вроде бы ничего получилось.

О Игнатовичах президент слышал:

— Вроде бы три квартиры этой семье, я читал, предоставили. Но они рассчитывали на то, что дом будут сносить и прописали туда 11 человек. Три квартиры им предоставили, оказывается — мало. Но я говорю инвестору, разбирайтесь, чтобы не было никаких обид. Я сразу не понял, что об этом доме идет речь — и — женщина на подъемном кране. Ну что за чепуха?

— Женщину ведь тоже можно понять. Ведь ей предстоит жить в одной из трех квартир со своим бывшим мужем и его новой женой, — уточнил журналист ОНТ.

— Там же три квартиры?

— Там еще два сына с семьями, им две квартиры и третья — родителям, которые уже не муж и жена.

— Я не знал этого, — отметил президент.

— Вот вы говорили сегодня: справедливость ставлю выше закона, потому что в законе всего не пропишешь. Вот как минимизировать остросоциальные ситуации, когда человек лезет на кран? На закон опираться или все-таки договариваться?

— Надо договариваться. Это ненормальная ситуация (что Галину Игнатович прописали в одну квартиру к бывшему мужу, который приведет новую жену, — TUT.BY). И ненормальная ситуация, что полезла на кран и ее спасали полгорода. Мне хватило уже той ситуации с краном. (Речь о парне-строителе, который залез на кран , требуя, чтобы с ним расплатились работодатели). Когда мне пришлось вмешиваться, и когда начальник службы безопасности приехал и ему сказал: вот президента пообещал. Он сразу слез. И я выполнил свое обещание. Эти (работодатели) деньги ему несли в карманах. Это не дело — человека обижать. Он отработал. Но то, что он на кран полез — я очень плохо это воспринимаю.

На ее (Галины Игнатович) спасение — не стоит та халупа тех денег, что мы затратили. А вообще решение по застройке законно принято. То, что надо было строить там — так с этим все согласятся. Но все же люди удовлетворены — там десяток этих домов было, я когда на вертолете пролетал там иногда, видел. Но одному плохо. А если человек, как вы говорите, в таких условиях должен был бы жить, с бывшим мужем — это ненормально. Тут надо разрулить ситуацию. Где-то может комнатку ей найти.

Но кран — это недопустимо. Я прежде всего виню в этом человека. Не должен ты такие действия осуществлять. Ну, а сорвалась бы? Пенсионерка, сорвалась бы с крана? Ни дом, ни старый, ни новый мужик, ничего не надо. Ну это идиотизм, так нельзя делать. Надо Шорцу передать и Шуневичу — разберитесь.

— Как мне докладывал Шорец по этой семье, все решено законодательно — прокомментировала глава Администрации Наталья Качанова. — Раньше им предлагались другие варианты, еще лучше. Но семья не согласилась. И как докладывал город, эта женщина там вообще не проживает.

(Не известно, доложил ли Андрей Шорец Наталье Качановой, что Галина Игнатович получила этот дом в наследство от родителей и ее доля там — одна треть, — TUT.BY).

— Так по закону или по справедливости нужно решать? — уточнял представитель ОНТ.

— По справедливости надо решать там, где не все прописано в законе, как тут. Ну если женщина должна жить с двумя мужиками или мужик с двумя женами — одна бывшая, одна настоящая — это ненормально. Как так можно жить? Тем более, они этого не хотят. Поэтому надо по справедливости тут добить этот вопрос, решить его. Оказывается, все не совсем так, как говорит Наталья Ивановна (Качанова).

Если на кран забралась, наверное, не простой человек, — смелая женщина. Я бы сам побоялся лезть на этот кран. Поэтому — разберемся. Вы абсолютно правы, по-человечески надо решать эти вопросы. Такие конфликты — не для нас, не для нашей страны. Это противоречит естеству белоруса. Но если уже… надо мне ввязаться, раз уж я был инициатором этой застройки…