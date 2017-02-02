Видеомост в пресс-центре Sputnik провели для обсуждения итогов межмидовских консультациях "О взаимодействиях в рамках СНГ в 2017 году".



© Sputnik / Виктор Толочко Шведов: Россия будет адаптировать СНГ к современным реалиям

Со стороны Минска векторы внешней политики обозначил политический аналитик и кандидат исторических наук Павел Потапейко. Политологи, социологи и эксперты из других стран Содружества также высказали свое мнение по проблеме.

Как будет развиваться внешняя политика стран СНГ, в чем главные вызовы для объединения и миропорядка сегодня — смотрите в видео Sputnik Беларусь.