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Столицы стран СНГ обсудили внешнюю политику
03.02.2017 18:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Видеомост в пресс-центре Sputnik провели для обсуждения итогов межмидовских консультациях "О взаимодействиях в рамках СНГ в 2017 году".
© Sputnik / Виктор Толочко
Со стороны Минска векторы внешней политики обозначил политический аналитик и кандидат исторических наук Павел Потапейко. Политологи, социологи и эксперты из других стран Содружества также высказали свое мнение по проблеме.
Как будет развиваться внешняя политика стран СНГ, в чем главные вызовы для объединения и миропорядка сегодня — смотрите в видео Sputnik Беларусь.
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Пока президент Беларуси Александр Лукашенко общался с журналистами, эксперты из Минска, Москвы, Астаны, Баку и Кишинева обсудили внешнеполитические приоритеты...
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