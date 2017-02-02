1. Первый акцент, который обозначил президент на встрече с журналистами, это ценность мира и стабильности в обществе.

"Читаю, слышу — ну что там Лукашенко скажет? Опять стабильность эта, безопасность… Я всех таких говорунов и писак отправляю в Донбасс . Поезжайте, приедете оттуда другими людьми", — заявил президент в пятницу на пресс-конференции.

2. Александр Лукшенко высказался о социальной справедливости, жизни олигархов и "народной" зарплате в 500 долларов.

"Почему в Беларуси некоторые раскатывают на дорогих лимузинах, могут позволить себе по полгода отдыхать за границей и содержать сами знаете кого и переводить в офшоры деньги, в то время, когда люди не могут заработать себе на хлеб. Вот и вся социальная справедливость. В гробу карманов нет. Давайте дадим людям хотя бы 500 долларов. Вот и вся экономическая модель",- отметил президент.

3. Глава белорусского государства затронул и тему излишних проверок.

"В моем районе было тридцать два хозяйства, а сегодня — десять или двенадцать. Оптимизировали, объединили, работать начали лучше. Из этих десяти-двенадцати только три работают неэффективно. И председателям райисполкома запрещено ездить с контрольными функциями во все хозяйства, кроме этих трех, работающих неэффективно", — заявил президент.

4. Проблемы школьного образования заняли особое место в высказываниях президента.

"Я недавно слышу, ребенок читает что-то как молитву, то ли Библия, толи Коран, то ли Тора. И это в литературе! Откуда это появилось? Он уже в этом возрасте понимает, что что-то надо, а что-то нет. А сколько у нас в школе того, что не надо? К 17-18 лет мы детей загоняем так, что они дебилизмом болеть начинают. Это надо все выкорчевать", — сказал президент.

5. Александр Лукашенко обозначил свою позицию по поводу указа, названного в народе "законом о тунеядцах", который довольно активно муссируется в обществе.

"Кто у нас записал себя в эту категорию? Чьи жены, что за люди? Почему отреагировали остро, что их обозвали тунеядцами? В декрете президента вы не найдете слова "тунеядец". 95 % населения за это переживает. Но этот документ касается небольшой части населения, которую мы подталкиваем к тому, чтобы они работали. Не хочешь работать — не надо, но получаешь услугу, иди заплати за нее", — отметил глава государства.

6. Говоря о госслужащих, Александр Лукашенко, обратил внимание на их главную задачу — оптимизацию всех функций чиновников.

" Никто мне не мешает взять и от балды половину всего оптимизировать . Но я вырос в деревне, и это сельское чувство останавливает. Давайте поможем человеку до пенсии дотянуть. Правда в том, что я постоянно увеличиваю скорость. Но в чем у нас с вами разница: вы думаете, что можно прийти и все выкосить. Ничего подобного, с бухты-барахты это не делается", — подчеркнул Лукашенко.

7. Александр Лукашенко резко высказался в отношении главы россельхознадзора Сергея Данкверта . Данное высказывание тут же вызвало ответную реакцию со стороны пресс-службы президента Российской Федерации.

"Что касается продуктов питания. Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта", — заявил Лукашенко. ​​

8. Вопросы российской нефти газа и долгов Беларуси длительное время находятся в фокусе всеобщего внимания, и вот что по этому поводу сказал Александр Лукашенко:

" Без российской нефти мы обойдемся . Нам будет очень трудно. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть. Наверное, у России появилась некая настороженность, что Беларусь уйдет на Запад. Никакой Макей без согласия Президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне. В России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую меня когда-то подтолкнул мой друг, президент Путин", — отметил Лукашенко.

9. Президент Беларуси резко высказался о введении Россией пограничной зоны в связи с отменой визового режима в Беларуси для граждан 80-ти стран.

"Миллион пятьсот у нас стоит на учете, которым нежелательно пребывание в Беларуси и России, из них мизерная цифра — это наши поставили на учет, а больше миллиона их. Но что задело, что мы без них приняли это решение. Мы имеем право принять это решение, мы суверенная независимая страна",- отметил президент.

10. Свои личные предпочтения в одежде президент описал весьма подробно.

" Одежда от белорусских производителей . В первый президентский свой срок заказал себе костюм Бриони, и когда мне назвали стоимость… Я поставил задачу чиновникам. Почему у нас не шьют? Пригласи ко мне закройщика, который может обмерить нестандартную фигуру. Пришла, трясущимися руками обмерила, с тех пор я только у нас шью", — сказал президент.

"Большой разговор с президентом" длился 7 часов. 20 минут. Аудиоверсию самых ярких цитат Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.