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Большой разговор с президентом: ТОП-10 самых ярких цитат Лукашенко
03.02.2017 18:49 — Разное | Sputnik Беларусь
1. Первый акцент, который обозначил президент на встрече с журналистами, это ценность мира и стабильности в обществе.
"Читаю, слышу — ну что там Лукашенко скажет? Опять стабильность эта, безопасность…
2. Александр Лукшенко высказался о социальной справедливости, жизни олигархов и "народной" зарплате в 500 долларов.
"Почему в Беларуси некоторые раскатывают на дорогих лимузинах, могут позволить себе по полгода отдыхать за границей и содержать сами знаете кого и переводить в офшоры деньги, в то время, когда люди не могут заработать себе на хлеб. Вот и вся социальная справедливость.
3. Глава белорусского государства затронул и тему излишних проверок.
"В моем районе было тридцать два хозяйства, а сегодня — десять или двенадцать. Оптимизировали, объединили, работать начали лучше. Из этих десяти-двенадцати только три работают неэффективно. И председателям райисполкома запрещено ездить с
4.
"Я недавно слышу, ребенок читает что-то как молитву, то ли Библия, толи Коран, то ли Тора. И это в литературе! Откуда это появилось? Он уже в этом возрасте понимает, что что-то надо, а что-то нет. А сколько у нас в школе того, что не надо? К 17-18 лет мы детей загоняем так, что они дебилизмом болеть начинают. Это надо все выкорчевать", — сказал президент.
5. Александр Лукашенко обозначил свою позицию по поводу указа, названного в народе
"Кто у нас записал себя в эту категорию? Чьи жены, что за люди? Почему отреагировали остро, что их обозвали тунеядцами? В декрете президента вы не найдете слова "тунеядец". 95 % населения за это переживает. Но этот документ касается небольшой части населения, которую мы подталкиваем к тому, чтобы они работали. Не хочешь работать — не надо, но получаешь услугу, иди заплати за нее", — отметил глава государства.
6. Говоря о госслужащих, Александр Лукашенко, обратил внимание на их главную задачу — оптимизацию всех функций чиновников.
"
7. Александр Лукашенко резко высказался в отношении главы россельхознадзора
"Что касается продуктов питания. Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта", — заявил Лукашенко.
8. Вопросы российской нефти газа и долгов Беларуси длительное время находятся в фокусе всеобщего внимания, и вот что по этому поводу сказал Александр Лукашенко:
"
9. Президент Беларуси резко высказался
"Миллион пятьсот у нас стоит на учете, которым нежелательно пребывание в Беларуси и России, из них мизерная цифра — это наши поставили на учет, а больше миллиона их. Но что задело, что мы без них приняли это решение. Мы имеем право принять это решение, мы суверенная независимая страна",- отметил президент.
10. Свои личные предпочтения в одежде президент описал весьма подробно.
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"Большой разговор с президентом" длился 7 часов. 20 минут. Аудиоверсию самых ярких цитат Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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