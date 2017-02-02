|
Владимир Карягин положительно оценил диалог власти и бизнеса
03.02.2017 18:47 — Разное | Ежедневник
За последний год уровень взаимодействия власти и бизнеса существенно повысился, заявил председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.
"Диалога бизнеса и власти пока недостает. Но за последний год градус взаимодействия существенно повысился, что отмечают сами предприниматели. Начали работать общественно-консультативные советы, которые, согласно постановлению Совета Министров, не менее чем на 50% должны состоять из предпринимателей", - отметил Владимир Карягин. При этом он подчеркнул необходимость активизировать диалог на уровне областей и районов, пишет
"Надо в каждом районе создать минимум три совета: по развитию производства, торговли и услуг. Предприниматели с властью могут обсудить большинство местных проблем", - считает Владимир Карягин. По его словам, Президенту Беларуси направлено приглашение принять участие в Ассамблее деловых кругов, которая состоится 1 марта в Национальной библиотеке.
"Если глава государства согласится принять участие, это, безусловно, добавит значимости нашему мероприятию. Сейчас и государство, и предприниматели, как никогда раньше, понимают, что мы все в одной лодке. Нам нужно поднимать экономику, вместе нести ответственность за принятые решения", - сказал Владимир Карягин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последний год уровень взаимодействия власти и бизнеса существенно повысился, заявил председатель президиума Республиканской конфедерации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии