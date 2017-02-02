Белорусские спортсмены до 5 наград увеличили медальный улов на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в казахстанском Алматы.



Марина Зуева. Фото: almaty2017.com

3 февраля в белорусскую копилку добавились 2 медали.

Конькобежка Марина Зуева завоевала уже второе золото на студенческих играх, выиграв дистанцию 5000 м.

При этом белоруска, показав результат 7 минут 20,11 секунды обновила катка «Медео», державшееся с 1986 года, когда конькобежка из ГДР Андреа Эриг показала время 7.20,99.

Ближайшая преследовательница белоруски на дистанции 5000 м Нене Сакаи из Японии (7.35,14) отстала более чем на 15 секунд. Бронзовой медалисткой стала Лим Юн Со из Южной Кореи (7.49,09).



Фото: almaty2017.com

— Я настраивалась на тот бег, который показала. Мы с тренером разложили всю дистанцию и решили, что надо бежать все круги ровно. Довольна своим результатом. Погода была такая же, как на дистанции 3000 метров, только поначалу чуть накрапывал дождь. Но бежать было тяжелее, чем 3000 метров — накопилась усталость. Завтра я улетаю в Южную Корею на чемпионат мира, где побегу дистанции 3000, 5000 метров и масс-старт. Стартую уже через шесть дней, и конкуренция там будет очень жесткой, приводит слова Марины Зуевой официальный сайт Универсиады.

Бронзовой медалисткой Универсиады стала также белорусская горнолыжница Мария Шканова, которая заняла 3-е место в гигантском слаломе.

В предыдущие дни белорусские спортсмены завоевали на Универсиаде 3 медали — золото конькобежки Марины Зуевой на 3000 м, серебро горнолыжницы Мариии Шкановой в суперкомбинации (комбинированном слаломе), а также серебро фристайлиста Артема Башлакова.

В медальном зачете Универсиады Беларусь с 5 нагрдами (2 золота, 2 серебра, 1 бронза) занимает 7-е место. Впереди Россия (15 золотых медалей, 17 серебряных, 8 бронзовых), Казахстан (8, 2, 8), Япония (3, 8, 5), Польша (3, 2, 3), Франция (3, 1, 1), Южная Корея (3, 0, 2).

Белорусские студенты на зимней Универсиаде-2017 выступят в шести видах спорта: фристайл (лыжная акробатика), горнолыжный спорт, биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание (танцы на льду), лыжные гонки.