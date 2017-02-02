Более 700 участников из 100 стран мира примут участие в чемпионате мира по муай-тай, который пройдет 3-12 мая 2017 года в Минске. Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь международной федерации муай-тай (IFMA) Стефан Фокс на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.



Стефан Фокс. Фото: Министерство спорта и туризма.

Стефан Фокс подчеркнул, что в Беларуси спорт развивается на всех уровнях: от школ до университетов. Кроме того, несмотря на небольшую численность населения, за последние 20 лет белорусские атлеты никогда не опускались ниже пятого места на мировых соревнованиях по муай-тай.

Международная федерация муай-тай предлагает во время чемпионата мира провести мастер-классы для молодых спортсменов, организовать встречи именитых бойцов со студентами и школьниками, а также всевозможные конкурсы для болельщиков.

В свою очередь министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко сказал: "Мы усиленно работаем над проведением столь значимого турнира. Уже продумана маркетинговая составляющая, эти соревнования полностью окупятся. Беларусь является одной из ведущих стран в тайском боксе. В составе белорусской команды выступят сильнейшие мастера муай-тай. Костяк составят Андрей Кулебин, Мария и Дмитрий Валент, Елена Лешкевич и Виталий Гурков. Они дадут достойный бой своим соперникам. Кроме спортивных мероприятий, запланировано проведение мастер-классов, культурно-развлекательных мероприятий. К участию в проектах будут привлечены иностранные и отечественные специалисты из лидирующих школ тайского бокса".