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"Юность" забросила 5 безответных шайб фарм-клубу минского "Динамо"

03.02.2017 20:59 — Разное | Tut.by  
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Лидеры чемпионата Беларуси хоккеисты «Юности» 2 февраля забросили в Молодечно 5 безответных шайб фарм-клубу минскго «Динамо».


Фото: hcdinamo.by

«Динамо-Молодечно» — «Юность-Минск» — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2).

У «Юности» по 2 шайбы на счету Антона Елисеенко и лучшего бомбардира экстралиги Андрея Михнова, 3 голевые передачи заработал Константин Захаров.

Видео: Динамо Молодечно

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Голкипер «Юности» Дмитрий Мильчаков отразил все 25 неприятельских бросков, а вызванный в сборную Беларуси на скорый турнир в Словакию страж молодечненцев Михаил Карнаухов отразил 20 из 25 выстрелов (80%). За действиями Карнаухова с трибун наблюдаг главный тренер национальной дружины Дэйв Льюис.


Фото: hcdinamo.by

Всего в 19 матчах нынешнего чемпионата Беларуси Карнаухов пропустил 48 шайб (в среднем 2,49 за игру) и отразил 89,2% бросков.

Дмитрий Мильчаков, которого тренеры перестали привлекать в сборную, в 23 поединках пропустил 36 шайб (в среднем 1,69) и отразил 92,5% бросков.

«Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Солигорский «Шахтер» продолжает лихорадить. Под руководством нового главного тренера Владимира Цыплакова горняки потерпели 11-е поражение в 15 матчах.

«Гомель» — «Металлург-Жлобин» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Гомельчане благодаря победе над соседями из Жлобина закрепились на третьем месте, оторвавшись от «Шахтера» уже на 4 очка.

В нижней шестерке 2 февраля прошли три матча:

Беларусь U20 — «Брест» — 6:3 (3:0, 3:2, 0:1).

«Витебск» — «Химик» (Новополоцк) — 2:6 (1:4, 0:2, 1:0).

«Лида» — «Могилев» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).


Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 4−5 матчей, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут формироваться пары первого раунда плей-офф.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 21
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Лидеры чемпионата Беларуси хоккеисты "Юности" 2 февраля забросили в Молодечно 5 безответных шайб фарм-клубу минскго "Динамо".

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