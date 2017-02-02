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в Бресте рейсовый автобус протаранил автомобиль ГАИ

03.02.2017 21:46 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием рейсового автобуса и служебного автомобиля произошла 3 февраля, около 18.30, на улице Краснознаменной. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, у рейсового автобуса МАЗ под управлением 30-летнего водителя отказали тормоза, в результате чего он совершил попутное столкновение со служебным автомобилем Skoda, который ожидал разрешающего сигнала светофора.


В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

 
 
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По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза.

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