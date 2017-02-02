Авария с участием рейсового автобуса и служебного автомобиля произошла 3 февраля, около 18.30, на улице Краснознаменной. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, у рейсового автобуса МАЗ под управлением 30-летнего водителя отказали тормоза, в результате чего он совершил попутное столкновение со служебным автомобилем Skoda, который ожидал разрешающего сигнала светофора.





В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.