МИНСК, 3 фев — Sputnik. Электрический концепт-кар автоконцерна Renault под названием Trezor признан самым красивым концептом 2016 года, говорится в сообщении французского автопроизводителя .



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Награду за Trezor шеф-дизайнер "Рено", голландец Лоренс ван дер Акер получил в рамках 32-го Международного автомобильного фестиваля, который прошел в историческом здании Дома инвалидов в Париже.

"Я бы хотел поблагодарить жюри за награду, которая вдохновляет нас продолжать развитие своей дизайнерской стратегии", — сказал ван дер Акер. Он отметил, что концепт-кар олицетворяет собой новое направление дизайна автомобилей французского концерна.

В свою очередь президент Международного автомобильного фестиваля Реми Депуа отметил, что жюри присудило Trezor премию за его элегантность и красоту. "Это замечательный пример творческой работы", — подчеркнул Депуа.

Впервые Renault Trezor был показан на Парижском мотор-шоу в январе 2016 года. Концепт оснащен электродвигателем, который позволяет разгоняться за четыре секунды до ста километров в час.