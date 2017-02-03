﻿ Renault Trezor стал самым красивым концептом прошлого года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Renault Trezor стал самым красивым концептом прошлого года

03.02.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Электрический концепт-кар автоконцерна Renault под названием Trezor признан самым красивым концептом 2016 года, говорится в сообщении французского автопроизводителя.

Renault Trezor стал самым красивым концептом прошлого года
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
Renault стала лидером просевшего за год белорусского авторынка

Награду за Trezor шеф-дизайнер "Рено", голландец Лоренс ван дер Акер получил в рамках 32-го Международного автомобильного фестиваля, который прошел в историческом здании Дома инвалидов в Париже.

"Я бы хотел поблагодарить жюри за награду, которая вдохновляет нас продолжать развитие своей дизайнерской стратегии", — сказал ван дер Акер. Он отметил, что концепт-кар олицетворяет собой новое направление дизайна автомобилей французского концерна.

В свою очередь президент Международного автомобильного фестиваля Реми Депуа отметил, что жюри присудило Trezor премию за его элегантность и красоту. "Это замечательный пример творческой работы", — подчеркнул Депуа.

Впервые Renault Trezor был показан на Парижском мотор-шоу в январе 2016 года. Концепт оснащен электродвигателем, который позволяет разгоняться за четыре секунды до ста километров в час.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главного дизайнера Renault, концепт отражает будущий дизайн автомобилей французского концерна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Юность" забросила 5 безответных шайб фарм-клубу минского "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика