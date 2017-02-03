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Эстонцы знают о Беларуси больше, чем о соседке-Литве
03.02.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Жители Эстонии знают больше о Беларуси, чем о своих соседях-литовцах, свидетельствуют данные опроса, опубликованного
© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский
Агентство выяснило, что большинство опрошенных эстонцев посещали Литву еще в советские времена, однако нашлись и те, кто регулярно ездит отдыхать к соседям или просто проезжали через эту страну транзитом.
Опрос показал, что многие эстонцы путали Литву с Латвией, а хотели бы жить в Финляндии.
При этом ассоциации у опрошенных с Литвой были неоднозначные — кто-то вспомнил о краденых машинах, кто-то — о дешевых сосисках и вообще более низких ценах в соседней стране.
Что еще говорят эстонцы о соседях — смотрите в видеоопросе.
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Литва у эстонцев ассоциируется с крадеными машинами и дешевыми сосисками. Что еще знают эстонцы о Литве – смотрите в видеоопросе.
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