Жители Эстонии знают больше о Беларуси, чем о своих соседях-литовцах, свидетельствуют данные опроса, опубликованного Sputnik Эстония .



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Агентство выяснило, что большинство опрошенных эстонцев посещали Литву еще в советские времена, однако нашлись и те, кто регулярно ездит отдыхать к соседям или просто проезжали через эту страну транзитом.

Опрос показал, что многие эстонцы путали Литву с Латвией, а хотели бы жить в Финляндии.

При этом ассоциации у опрошенных с Литвой были неоднозначные — кто-то вспомнил о краденых машинах, кто-то — о дешевых сосисках и вообще более низких ценах в соседней стране.

Что еще говорят эстонцы о соседях — смотрите в видеоопросе.