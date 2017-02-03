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Эстонцы знают о Беларуси больше, чем о соседке-Литве

03.02.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жители Эстонии знают больше о Беларуси, чем о своих соседях-литовцах, свидетельствуют данные опроса, опубликованного Sputnik Эстония.

Эстонцы знают о Беларуси больше, чем о соседке-Литве
© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский
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Агентство выяснило, что большинство опрошенных эстонцев посещали Литву еще в советские времена, однако нашлись и те, кто регулярно ездит отдыхать к соседям или просто проезжали через эту страну транзитом.

Опрос показал, что многие эстонцы путали Литву с Латвией, а хотели бы жить в Финляндии.

При этом ассоциации у опрошенных с Литвой были неоднозначные — кто-то вспомнил о краденых машинах, кто-то — о дешевых сосисках и вообще более низких ценах в соседней стране.

Что еще говорят эстонцы о соседях — смотрите в видеоопросе.

 
 
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Литва у эстонцев ассоциируется с крадеными машинами и дешевыми сосисками. Что еще знают эстонцы о Литве – смотрите в видеоопросе.

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