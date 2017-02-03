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8 новых заведений января: фастфуд, бары, кафе и демократичная закусочная на площади Победы
Заведения так активно
Бар «4−4−2»
Новое заведение — это рюмочная, в которой показывают футбол. От слов «паб» и «пивнуха» здесь отказываются, как и от акцента на пиве. Но все же в баре есть шесть видов этого напитка, в том числе белорусского.
— Мы отказались от спортивной атрибутики в интерьере в пользу чего-то более утонченного, но мы не будем запрещать приходить сюда с символикой. И болеть будем шумно, но считаем, что стадионные фанатские кричалки здесь неуместны. Мы не хотим, чтобы хоть кто-то чувствовал себя здесь, как в фанатском секторе, — говорит управляющий Максим Старцев.
Полный обзор заведения
Hesburger
Финский фастфуд, о приходе которого на белорусский рынок говорили еще в 2015 году, открылся в Студенческой деревне на «Петровщине» в одном помещении с конкурентом — третьей точкой куриного бренда быстрого питания Texas Chicken, которая заработала в «Алми» недавно. У заведений будут отдельные зоны выдачи, а вот зал посадки на 60 человек станет общим.
Директор ООО «Аппетитсторе» (компании, которая владеет франшизой Hesburger в Беларуси) Предраг Франич говорит, что они выбрали именно эту локацию потому, что их основные потребители — студенты — живут рядом.
— Малиновка — ненасыщенный микрорайон. Я живу здесь и знаю, что 150 тысяч жителей района ищут, куда пойти перекусить, — объяснял Предраг Франич. — Да и во всем Минске еще есть места, чтобы запускать новые франшизы. И я думаю, что людям нужно предложить выбор.
Полный обзор заведения
Бар «Пересмешник»
В новом баре в центре города, который открылся в новогоднюю ночь, около 40 посадочных мест (вместе с барной стойкой). Открыли его те же люди, что и «Винный шкаф». Упор делают на авторские коктейли и хорошую кухню. С четверга по субботу можно услышать акустическое выступление музыкантов.
Авторские коктейли стоят 12 рублей, любые из тех, которых нет в меню, — 15. Горячие закуски — от 7 до 23 рублей, холодные — от 12 до 20 рублей, салаты — от 12 до 20 рублей, горячее — от 18 до 30 рублей.
Кофейня You Coffee
Небольшая кофейня (30 квадратных метров) находится неподалеку от бизнес-центра «Парус». Одновременно здесь могут находиться около 20 человек. Владельцы говорят, что под брендом You Coffee будет открываться все больше приличных кофеен в спальных районах. Любой кофе можно взять навынос.
В кофейне готовят около 30 напитков. Это кофе, фруктовые чаи, смузи, какао. Есть и десерты: пирожное «Макарон» стоит 1 рубль 19 копеек, кусочек пирога с ягодами 2 рубля 49 копеек.
Кафе «Локация»
Кафе за торговым центром «Силуэт» готово одновременно принять до 45 человек. Барную стойку, как и во многих заведениях, позиционируют как контактную. Кухню называют континентальной, потому как акцента на чем-то определенном нет.
Предлагают здесь салаты (от 4,50 рубля), закуски (от 4,90 рубля), пиццы (от 5,70 рубля), пасты (от 5,80 рубля), бургеры (от 4,70 рубля). Вина — от грузинских до французских (от 2,50 рубля за 50 мл), пиво из Лиды за 3 рубля. Кальян стоит 15 рублей.
Закусочная «Дранікі вясковыя»
Новое кафе-закусочная с самообслуживанием открылось рядом (а точнее, в бывшем торговом зале) с магазином «Океан» на площади Победы и вмещает около 50 человек. Здесь продают как разливное пиво (от 2,5 рубля), так и крепкий алкоголь. Супы стоят от 2,5 рубля, драники — 2,8 рубля, фляки — 3 рубля, десерты — 3 рубля.
На улице Октябрьской, 16, рядом с одноименным тренажерным залом и бойцовским клубом, открылась кофейня Moby Dick. Ее открыли владельцы вышеупомянутых заведений. Навынос здесь предлагают кофе (от 2,5 рубля) и чай (по 2,5 рубля). Время работы — с 8.00 до 22.00.
В Осмоловке после неожиданного закрытия в сентябре 2016 года вновь открылось кафе Phood 4 You. Мы
На улице Коллекторной, 3 вместо бара «Сова» открылось круглосуточное бистро с греческой кухней Gyros Grill. Предлагают фалафель, шаурму, гирос.
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