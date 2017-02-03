Заведения так активно открывались в декабре , что в первый месяц 2017-го новые места можно пересчитать по пальцам. Фастфуд, бары, закусочные — AFISHA.TUT.BY вкратце рассказывает о каждой точке.

Бар «4−4−2»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: Зыбицкая, 6. Когда: вторник-воскресенье с 12.00 до 2.00. Сколько: настойки — 4 рубля, пиво — от 5 до 9 рублей, коктейли — от 10.

Новое заведение — это рюмочная, в которой показывают футбол. От слов «паб» и «пивнуха» здесь отказываются, как и от акцента на пиве. Но все же в баре есть шесть видов этого напитка, в том числе белорусского.

— Мы отказались от спортивной атрибутики в интерьере в пользу чего-то более утонченного, но мы не будем запрещать приходить сюда с символикой. И болеть будем шумно, но считаем, что стадионные фанатские кричалки здесь неуместны. Мы не хотим, чтобы хоть кто-то чувствовал себя здесь, как в фанатском секторе, — говорит управляющий Максим Старцев.

Полный обзор заведения читайте тут.

Hesburger



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Где: проспект Дзержинского, 91 (ТЦ «Алми»). Когда: с 9.00 до 23.00. Сколько: гамбургер — 1,90, чизбургер — 2,20 рубля, большая порция картофеля фри — 2,65.

Финский фастфуд, о приходе которого на белорусский рынок говорили еще в 2015 году, открылся в Студенческой деревне на «Петровщине» в одном помещении с конкурентом — третьей точкой куриного бренда быстрого питания Texas Chicken, которая заработала в «Алми» недавно. У заведений будут отдельные зоны выдачи, а вот зал посадки на 60 человек станет общим.

Директор ООО «Аппетитсторе» (компании, которая владеет франшизой Hesburger в Беларуси) Предраг Франич говорит, что они выбрали именно эту локацию потому, что их основные потребители — студенты — живут рядом.

— Малиновка — ненасыщенный микрорайон. Я живу здесь и знаю, что 150 тысяч жителей района ищут, куда пойти перекусить, — объяснял Предраг Франич. — Да и во всем Минске еще есть места, чтобы запускать новые франшизы. И я думаю, что людям нужно предложить выбор.

Полный обзор заведения читайте тут.

Бар «Пересмешник»



Фото со страницы заведения в Facebook

Где: Немига, 5. Когда: воскресенье-четверг с 16.00 до 3.00, пятница и суббота — с 16.00 до 5.00. Сколько: коктейли — 12 рублей, горячие закуски — от 7 рублей, холодные закуски — от 12 рублей.

В новом баре в центре города, который открылся в новогоднюю ночь, около 40 посадочных мест (вместе с барной стойкой). Открыли его те же люди, что и «Винный шкаф». Упор делают на авторские коктейли и хорошую кухню. С четверга по субботу можно услышать акустическое выступление музыкантов.

Авторские коктейли стоят 12 рублей, любые из тех, которых нет в меню, — 15. Горячие закуски — от 7 до 23 рублей, холодные — от 12 до 20 рублей, салаты — от 12 до 20 рублей, горячее — от 18 до 30 рублей.

Кофейня You Coffee



Фото с сайта koko.by

Где: Леонида Беды, 45. Когда: с 8.00 до 23.00. Сколько: (за 200 мл) латте — 2,98 рубля, какао — 2,59, капучино — 2, 69, раф — 2,99.

Небольшая кофейня (30 квадратных метров) находится неподалеку от бизнес-центра «Парус». Одновременно здесь могут находиться около 20 человек. Владельцы говорят, что под брендом You Coffee будет открываться все больше приличных кофеен в спальных районах. Любой кофе можно взять навынос.

В кофейне готовят около 30 напитков. Это кофе, фруктовые чаи, смузи, какао. Есть и десерты: пирожное «Макарон» стоит 1 рубль 19 копеек, кусочек пирога с ягодами 2 рубля 49 копеек.

Кафе «Локация»



Фото со страницы заведения во «ВКонтакте»

Где: Веры Хоружей, 3. Когда: с 9.00 до 24.00. Сколько: пицца — от 5,7 рубля, паста — от 5,80 рубля, пиво — от 3 рублей, вино — от 2,50 рубля за 50 мл.

Кафе за торговым центром «Силуэт» готово одновременно принять до 45 человек. Барную стойку, как и во многих заведениях, позиционируют как контактную. Кухню называют континентальной, потому как акцента на чем-то определенном нет.

Предлагают здесь салаты (от 4,50 рубля), закуски (от 4,90 рубля), пиццы (от 5,70 рубля), пасты (от 5,80 рубля), бургеры (от 4,70 рубля). Вина — от грузинских до французских (от 2,50 рубля за 50 мл), пиво из Лиды за 3 рубля. Кальян стоит 15 рублей.

Закусочная «Дранікі вясковыя»





Где: Козлова, 2 (рядом с магазином «Океан»). Когда: с 11.00 до 23.00. Сколько: пиво — от 2,5 рубля, драники — 2,8 рубля, супы — от 2,5 рубля.

Новое кафе-закусочная с самообслуживанием открылось рядом (а точнее, в бывшем торговом зале) с магазином «Океан» на площади Победы и вмещает около 50 человек. Здесь продают как разливное пиво (от 2,5 рубля), так и крепкий алкоголь. Супы стоят от 2,5 рубля, драники — 2,8 рубля, фляки — 3 рубля, десерты — 3 рубля.

На улице Октябрьской, 16, рядом с одноименным тренажерным залом и бойцовским клубом, открылась кофейня Moby Dick. Ее открыли владельцы вышеупомянутых заведений. Навынос здесь предлагают кофе (от 2,5 рубля) и чай (по 2,5 рубля). Время работы — с 8.00 до 22.00.

В Осмоловке после неожиданного закрытия в сентябре 2016 года вновь открылось кафе Phood 4 You. Мы сходили в заведение , которое у многих ассоциировалось с Филиппом Киркоровым, и пообщались с его бывшим и новым директорами.

На улице Коллекторной, 3 вместо бара «Сова» открылось круглосуточное бистро с греческой кухней Gyros Grill. Предлагают фалафель, шаурму, гирос.

Читайте также

20 новых заведений декабря: фастфуд, бары на Зыбицкой и фудкорт в ТЦ Galleria

9 новых заведений ноября: от ресторанов в центре до кофейни в Брилевичах