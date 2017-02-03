По традиции раз в квартал в Беларуси пересматривают минимальные трудовые и социальные пенсии. Они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько теперь полагается получателям этих выплат.
Кроме социальных и минимальных пенсий увеличились с 1 февраля и надбавки, которые получают пенсионеры. Все эти размеры выплат будут действовать до 1 мая. Затем их снова пересмотрят вместе с БПМ.
Вот некоторые пенсии и доплаты, полный список на сайте Минтруда и соцзащиты.
вид пенсии или надбавки
какой размер действует с 1 февраля (в рублях)
сколько составило повышение (в рублях)
минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты
170,25
1,15
социальная пенсия инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства
198,11
5,06
инвалидам с детства 2 группы
171,10
4,37
инвалидам 2 группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
153,09
3,91
инвалидам 3 группы
135,08
3,45
лицам, достигшив возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55
90,05
2,30
детям инвалидам до 18 лет:
1 группы
2 группы
3 группы
4 группы
144,08
153,09
171,10
198,11
3,68
3,91
4,37
5,06
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
33,77
45,03
0,86
1,15
Что касается обычных, трудовых пенсий по возрасту, их размер пока останется прежним: эти выплаты изменяются только раз в год на основании президентского указа. На более существенные повышения, как говорят в Минтруда, у Фонда соцзащиты нет средств. Например, в 2011 году бюджет ФСЗН был профицитным (излишка хватило бы на выплату пенсий в течение 5 месяцев), то уже в 2015 году из-за ситуации в экономике и роста количества пенсионеров пришлось обращаться за поддержкой к республиканскому бюджету. Тогда было решено отказаться от автоматической индексации трудовых пенсий по возрасту.
Напомним, в последний раз трудовые пенсии по возрасту повышались в декабре прошлого года. Сейчас средняя пенсия по возрасту составляет чуть меньше 300 рублей.
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