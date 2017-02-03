По традиции раз в квартал в Беларуси пересматривают минимальные трудовые и социальные пенсии. Они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько теперь полагается получателям этих выплат.

Кроме социальных и минимальных пенсий увеличились с 1 февраля и надбавки, которые получают пенсионеры. Все эти размеры выплат будут действовать до 1 мая. Затем их снова пересмотрят вместе с БПМ.

Вот некоторые пенсии и доплаты, полный список на сайте Минтруда и соцзащиты.

вид пенсии или надбавки какой размер действует с 1 февраля (в рублях) сколько составило повышение (в рублях) минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты 170,25 1,15 социальная пенсия инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства 198,11 5,06 инвалидам с детства 2 группы 171,10 4,37 инвалидам 2 группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 153,09 3,91 инвалидам 3 группы 135,08 3,45 лицам, достигшив возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 90,05 2,30 детям инвалидам до 18 лет:

1 группы

2 группы

3 группы

4 группы 144,08

153,09

171,10

198,11 3,68

3,91

4,37

5,06 доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет

80 лет 33,77

45,03 0,86

1,15

Что касается обычных, трудовых пенсий по возрасту, их размер пока останется прежним: эти выплаты изменяются только раз в год на основании президентского указа. На более существенные повышения, как говорят в Минтруда, у Фонда соцзащиты нет средств. Например, в 2011 году бюджет ФСЗН был профицитным (излишка хватило бы на выплату пенсий в течение 5 месяцев), то уже в 2015 году из-за ситуации в экономике и роста количества пенсионеров пришлось обращаться за поддержкой к республиканскому бюджету. Тогда было решено отказаться от автоматической индексации трудовых пенсий по возрасту.

Напомним, в последний раз трудовые пенсии по возрасту повышались в декабре прошлого года. Сейчас средняя пенсия по возрасту составляет чуть меньше 300 рублей.