Какие бы ни были политические обстоятельства, белорусы любят и украинцев, и Украину и желают им, чтобы обстановка поскорее наладилась.



© Sputnik. Андрей Петров, Вадим Анцупов Эстонцы знают о Беларуси больше, чем о соседке-Литве

Киев зовут традиционно городом городов и напоминают славное прошлое Киевской Руси, которая там зародилась. Некоторые опрошенные вспомнили украинские санатории, в которых процветала настоящая дружба самых разных народов.

Опрос "что вы знаете об Украине" превратился фактически в опрос "за что вы ее любите?". За что белорусы любят Украину, смотрите в опросе Sputnik.