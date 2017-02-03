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Белорусы об Украине: родственники, друзья, море, красоты
04.02.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Какие бы ни были политические обстоятельства, белорусы любят и украинцев, и Украину и желают им, чтобы обстановка поскорее наладилась.
© Sputnik. Андрей Петров, Вадим Анцупов
Киев зовут традиционно городом городов и напоминают славное прошлое Киевской Руси, которая там зародилась. Некоторые опрошенные вспомнили украинские санатории, в которых процветала настоящая дружба самых разных народов.
Опрос "что вы знаете об Украине" превратился фактически в опрос "за что вы ее любите?". За что белорусы любят Украину, смотрите в опросе Sputnik.
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Жители Беларуси любят море в Одессе и в целом об Украине говорят с теплотой. Смотрите на видео, что знают белорусы о стране-соседке.
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